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Carolina Robles gana el medio maratón de Karlovy Vary; Artur Bossy, tercero

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Redacción Deportes, 16 may (EFE).- La española Carolina Robles se impuso este sábado en la carrera femenina del Medio maratón de Karlovy Vary (República Checa), en el que su compatriota Artur Bossy completó el podio de la prueba masculina.

La sevillana, que este mismo año debutó en maratón en Barcelona y se proclamó campeona de España con 2h.24:56, se separó del grupo principal mediada la carrera y desde ahí corrió en solitario hasta cruzar primera la línea de meta con un tiempo de 1h.10:46.

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A 1:33 acabó segunda la húngara Nóra Szabó y a 2.19 entró tercera la británica Natasha Wilson.

En la prueba masculina el catalán Artur Bossy, campeón de España de 3.000 metros en pista en 2019, completó el podio a 1:30 del ganador, el checo Damián Vích (1h.03:30). Segundo a 28 segundos acabó el alemán Jan Lukas Becker. EFE

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