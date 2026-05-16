Granollers y Zeballos, a la final tras ganar a Mektic y Krajicek

Roma, 16 may (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se clasificaron este sábado para la final del Masters 1.000 de Roma tras imponerse en semifinales al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek, y buscarán su tercer trofeo disputado sobre tierra batida romana de esta categoría.

La pareja hispano-argentina confirmó su buen momento en el Foro Itálico tras un partido muy disputado resuelto en el desempate del tercer set, y dio un paso más que les permitió acceder al último partido del cuadro de dobles.

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El partido se resolvió en dos horas y catorce minutos con victoria para Granollers y Zeballos por 6-7 (10), 7-5 y 10-2.

La dupla, que ya ganó los títulos en la arcilla romana en 2020 y 2024, buscará romper una temporada en la que hasta ahora no conquistó ningún trofeo.

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El encuentro de este sábado, interrumpido en dos ocasiones por la lluvia en la capital italiana, arrancó con dificultades para la pareja, que perdió el primer set.

Sin embargo, lograron darle la vuelta al marcador y acabaron imponiéndose en el segundo set, llevando el partido a un super tie-break a 10 puntos que se llevaron con autoridad.

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Se enfrentarán en la final a los ganadores del duelo entre los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori contra el estadounidense Cristiano Harrison y el británico Neal Skupski.

Granollers y Zeballos alcanzaron las semifinales tras derrotar con claridad a los franceses Fabien Reboul y Sadio Doumbia por 6-2 y 6-3.

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La dupla hispano-argentina, pese a anteriormente haber alcanzado tres semifinales y una final este año, no consiguió todavía certificar ningún campeonato.

El último batacazo fue hace menos de tres semanas en el Masters 1.000 de Madrid, en el que cayeron en primera ronda, un resultado que supuso que Zeballos dejara de ser número uno del mundo y Granollers número dos en la clasificación de dobles.

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Previamente, llegaron a las semifinales del Abierto de Australia, y de los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, además de haber sido finalistas en Dallas. EFE