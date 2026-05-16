En libertad el presidente de un club de rugby de Bizkaia tras su detención por estafa

Bilbao, 16 may (EFE).- El presidente del equipo Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Bizkaia), detenido este viernes tras recibir 132 denuncias por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad repartidas por el club, ha quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante el juez.

El arresto del responsable del club deportivo, de 53 años, se produjo en la tarde de ayer en Durango por su presunta relación con hechos que pueden constituir delitos de estafa y administración desleal.

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Tras pasar este sábado a disposición del juez, la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Durango, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional y sin fianza del arrestado, con la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces sea llamado, según han informado fuentes judiciales.

El club de rugby, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la Liga vasca, adquirió un total de 285 décimos del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, y vendió las participaciones en su mayor parte entre jugadores de la entidad, vecinos de Igorre y a otros clubes deportivos de Bizkaia.

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Ante el retraso en el pago del premio, los propietarios de más de dos centenares de boletos premiados se agruparon a través de varias redes sociales.

Los afectados han presentado ya 132 denuncias y han calculado que aún quedan por cobrar 286 participaciones, lo que supone 61 papeletas más de las que calculó la entidad deportiva y que elevarían la cantidad adeudada a más de 2,7 millones de euros. EFE

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