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El PP exige al Gobierno de España analizar el barco ruso hundido frente a Cartagena por sus posibles riesgos

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La diputada regional del Partido Popular María Casajús ha exigido al Gobierno de España que "realice una evaluación técnica integral del pecio del buque 'Ursa Major' y de su entorno marítimo para determinar, de forma concluyente, los posibles riesgos ambientales, marítimos o de seguridad derivados del hundimiento".

Casajús ha recordado que "el litoral de la Región de Murcia, y especialmente el entorno del puerto de Cartagena, constituye un enclave estratégico de primer orden en el Mediterráneo occidental", tanto desde el punto de vista económico y logístico como ambiental y de seguridad marítima. "Estamos hablando de una zona especialmente sensible por su importancia pesquera, turística y portuaria", ha remarcado.

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En diciembre de 2024, el buque mercante 'Ursa Major' se hundió a 63 millas del litoral murciano, un suceso que ha sido objeto de investigaciones internacionales y de numerosas informaciones periodísticas relativas tanto a las posibles causas del siniestro como a la naturaleza de la carga transportada.

"Las distintas informaciones publicadas conocidas con posterioridad han incrementado la preocupación institucional en torno a este incidente", ha señalado Casajús, especialmente "ante las hipótesis publicadas sobre el posible transporte de material sensible y sobre las circunstancias que rodearon al hundimiento".

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Asimismo, la parlamentaria autonómica ha advertido que "nada se sabe de los posibles riesgos asociados al pecio", ni tampoco sobre "las actuaciones de seguimiento, monitorización y control previstas por parte de la Administración General del Estado".

"La ausencia de información institucional detallada trasladada al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia genera una preocupación lógica y fundada", ha incidido Casajús. "La Región de Murcia no permanecerá al margen de toda la información relativa a un incidente marítimo de especial relevancia frente a nuestro litoral y que puede afectar a nuestros intereses ambientales, económicos y estratégicos", ha añadido.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en la Asamblea Regional para instar al Gobierno de la Nación a "facilitar de manera inmediata a la Comunidad Autónoma toda la información disponible relativa a las circunstancias del hundimiento, la naturaleza de la carga transportada y el estado actual del pecio".

Finalmente, Casajús ha reclamado al Ejecutivo central que "garantice una actuación basada en los principios de transparencia, cooperación y lealtad institucional con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante incidentes marítimos de especial relevancia".

"Es imprescindible asegurar un seguimiento permanente del estado del pecio y de su entorno marítimo para ofrecer todas las garantías de seguridad y protección ambiental", ha concluido.

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EuropaPress

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