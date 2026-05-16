Espana agencias

El 'EuroCelta', invitado en la fiesta de despedida de Valverde

Guardar
Google icon

(Actualiza con el árbitro)

Bilbao/Vigo, 16 may (EFE).- La despedida de San Mamés de Ernesto Valverde marca el último partido de la temporada en 'La Catedral' donde el Athletic Club, ya salvado y aún con remotas opciones europeas, recibe a un Celta que aspira a dejar sellado su billete continental para la próxima temporada.

PUBLICIDAD

El adiós de Valverde no será probablemente el merecido para una absoluta leyenda del club rojiblanco. La decepcionante temporada liguera en la que el cambio de objetivo de Europa a la permanencia tan recalcado en los últimos meses, y logrado a última hora, han dejado un importante poso de frustración en los aficionados.

Después de las derrotas encajadas en apenas tres días frente a Valencia y Espanyol tuvo que ser el empate de Montilivi entre Girona y Real Sociedad el que despejara la última sombra de duda.

PUBLICIDAD

El objetivo del Athletic, por lo tanto, no es otro que cerrar el curso con un buen partido que le reconcilie con la grada y brindar una despedida a la altura del técnico con el que volvió a surcar la ría a bordo de la gabarra hace dos años y también a Iñigo Lekue, uno de sus capitanes, que colgará las botas al acabar la temporada.

El propio Lekue podría ser una de las novedades en el once rojiblanco para un encuentro en el que el técnico cuenta con las bajas de Nico Williams, Oihan Sancet y Unai Egiluz, que esta semana ha vuelto a romperse el ligamento de la rodilla que le mantuvo ocho meses fuera del equipo. Además, probablemente tampoco pueda contar Valverde con Yuri Berchiche y Dani Vivian.

La agonía que ha vivido el Athletic contrasta con la euforia que se respira en Vigo, pese a que la enésima decepción en Balaídos con la derrota ante el Levante ha dejado al equipo de Claudio Giráldez sin opciones de pelearle al Betis la última plaza de Liga de Campeones.

El pobre rendimiento como local ha lastrado al Celta durante toda la temporada. Solo el colista Oviedo ha sumado un punto menos (19) que los de Giráldez en su estadio. Pese a ello, el equipo celeste llega a las últimas dos jornadas dependiendo de sí mismo para repetir participación en la Liga Europa.

Un reto que podría certificar este domingo en San Mamés, donde necesitará aguar la fiesta de despedida de Valverde con su noveno triunfo a domicilio, un registro inédito hasta ahora en la historia del Celta en la máxima categoría.

Para conseguirlo, Giráldez recupera al uruguayo Matías Vecino, que apunta al banquillo tras perderse los últimos cuatro partidos por una lesión muscular, y al guineano Ilaix Moriba, al que reservó ante el Levante por unas molestas en el tendón rotuliano.

Las otras novedades en el once pueden ser el regreso de Borja Iglesias a la delantera, por lo que Ferran Jutglà retrasaría su posición al costado derecho, y Óscar Mingueza al carril derecho.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Paredes, Laporte, Adama; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Berenguer, Navarro; y Guruzeta.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Fer López, Moriba, Carreira; Jutglà, Williot y Borja Iglesias.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Leonés)

Campo: San Mamés.

Hora: 19.00.

EFE

1010062

1010153

Ibn-dmg/jap

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP pide "echar" a un Gobierno "sin alma" que no acudió al funeral de los agentes fallecidos en Huelva

El PP pide "echar" a un Gobierno "sin alma" que no acudió al funeral de los agentes fallecidos en Huelva

Pontón (BNG) acusa al PP de ser "instigador del transfuguismo" y vaticina: "El BNG será la fuerza que más crezca"

Pontón (BNG) acusa al PP de ser "instigador del transfuguismo" y vaticina: "El BNG será la fuerza que más crezca"

Hallan el cadáver de un migrante flotando en el mar en el litoral de Ceuta

Infobae

Corberán: “El Valencia tiene que ir a por los tres puntos porque los necesitamos”

Infobae

No va más para el Levante y Mallorca: ganar o quedar a un paso de Segunda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”