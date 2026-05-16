Argentinos Juniors recibe a Belgrano y ya sueña con levantar su primer trofeo en 15 años

Buenos Aires, 16 may (EFE).- Argentinos Juniors, el club que vio nacer a Diego Armando Maradona, recibe este domingo a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura de su país, con la mira puesta en levantar su primer trofeo en más de 15 años y en volver a celebrar como en sus años dorados.

El 'Bicho' llega a este duelo en un buen momento futbolístico y viene de dejar en el camino en cuartos de final a Huracán, que había eliminado a Boca Juniors, uno de los principales candidatos al título.

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Días antes, venció en octavos de final a Lanús, que cuenta con casi el mismo equipo que gritó campeón en la última Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Nicolás Diez cuentan con la experiencia del internacional chileno Brayan Cortés en la portería, la solidez de los jóvenes Román Riquelme y Francisco Álvarez en la zaga, el poder de desequilibrio de Nicoláz Oroz y Alan Lescano en el medio y la capacidad goleadora de su centrodelantero, Tomás Molina.

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Con este equipo, el club del barrio porteño de 'La Paternal' ha ganado ocho de sus últimos diez encuentros y se ubicó tercero en la Zona B de la fase clasificatoria.

El duelo de este domingo ante Belgrano, que tendrá lugar a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en el estadio Diego Armando Maradona con arbitraje de Nazareno Arasa, representa para el conjunto rojiblanco la posibilidad de alcanzar su segunda final en menos de un año.

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En noviembre pasado, el 'Bicho' cayó en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, tras derrotar precisamente a Belgrano en semifinales.

Aquella final, que acabó en los penaltis, dejó a Argentinos al borde del sexto título de su historia: cuenta con dos campeonatos internacionales (Copa Libertadores 1985 y Copa Interamericana 1986) y tres nacionales (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010).

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Belgrano, por su parte, llega al duelo de este domingo como la gran sorpresa de las semifinales y con la mira puesta en la final del domingo 24, que se disputará precisamente en Córdoba y que podría darle su primer trofeo en la máxima categoría del fútbol argentino.

Tras haber culminado quinto en su zona, derrotó en octavos de final a su clásico rival, Talleres de Córdoba, y en cuartos dejó en el caminó a Unión, que días antes había derrotado a otro de los grandes candidatos al título, Independiente Rivadavia.

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Los dirigidos por Ricardo Zielinski cuentan con un equipo muy experimentado y que destaca por la presencia de varios jugadores que regresaron recientemente al fútbol argentino tras extensas carreras en el exterior.

En defensa, resalta Lisandro López, de 38 años y que pasó por el Benfica portugués, el Getafe español y una larga lista de clubes de Italia, México, Paraguay y hasta Arabia Saudí.

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El goleador del 'Pirata' es Lucas Zelarrayán, nacido en Argentina pero internacional con Armenia, y que regresó al club en 2025 tras un extenso y exitoso paso por el fútbol de México, Estados Unidos y Arabia Saudí.

Este equipo de trotamundos incluye además a jugadores como Emiliano Rigoni, que brilló en el fútbol ruso y pasó también por Brasil, España, Italia, México y la MLS; Franco Vázquez, de larga trayectoria en el Palermo y el Sevilla, entre otros; y Lucas Passerini, que destacó en el fútbol chileno y pasó por numerosos clubes mexicanos.

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El ganador del choque entre Argentinos y Belgrano chocará el próximo domingo 24 ante el vencedor del duelo entre River Plate y Rosario Central, que se enfrentarán este sábado en el estadio Monumental de Buenos Aires. EFE