Espana agencias

Argentinos Juniors recibe a Belgrano y ya sueña con levantar su primer trofeo en 15 años

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 16 may (EFE).- Argentinos Juniors, el club que vio nacer a Diego Armando Maradona, recibe este domingo a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura de su país, con la mira puesta en levantar su primer trofeo en más de 15 años y en volver a celebrar como en sus años dorados.

El 'Bicho' llega a este duelo en un buen momento futbolístico y viene de dejar en el camino en cuartos de final a Huracán, que había eliminado a Boca Juniors, uno de los principales candidatos al título.

PUBLICIDAD

Días antes, venció en octavos de final a Lanús, que cuenta con casi el mismo equipo que gritó campeón en la última Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Nicolás Diez cuentan con la experiencia del internacional chileno Brayan Cortés en la portería, la solidez de los jóvenes Román Riquelme y Francisco Álvarez en la zaga, el poder de desequilibrio de Nicoláz Oroz y Alan Lescano en el medio y la capacidad goleadora de su centrodelantero, Tomás Molina.

PUBLICIDAD

Con este equipo, el club del barrio porteño de 'La Paternal' ha ganado ocho de sus últimos diez encuentros y se ubicó tercero en la Zona B de la fase clasificatoria.

El duelo de este domingo ante Belgrano, que tendrá lugar a las 17.00 hora local (20.00 GMT) en el estadio Diego Armando Maradona con arbitraje de Nazareno Arasa, representa para el conjunto rojiblanco la posibilidad de alcanzar su segunda final en menos de un año.

En noviembre pasado, el 'Bicho' cayó en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, tras derrotar precisamente a Belgrano en semifinales.

Aquella final, que acabó en los penaltis, dejó a Argentinos al borde del sexto título de su historia: cuenta con dos campeonatos internacionales (Copa Libertadores 1985 y Copa Interamericana 1986) y tres nacionales (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Clausura 2010).

Belgrano, por su parte, llega al duelo de este domingo como la gran sorpresa de las semifinales y con la mira puesta en la final del domingo 24, que se disputará precisamente en Córdoba y que podría darle su primer trofeo en la máxima categoría del fútbol argentino.

Tras haber culminado quinto en su zona, derrotó en octavos de final a su clásico rival, Talleres de Córdoba, y en cuartos dejó en el caminó a Unión, que días antes había derrotado a otro de los grandes candidatos al título, Independiente Rivadavia.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski cuentan con un equipo muy experimentado y que destaca por la presencia de varios jugadores que regresaron recientemente al fútbol argentino tras extensas carreras en el exterior.

En defensa, resalta Lisandro López, de 38 años y que pasó por el Benfica portugués, el Getafe español y una larga lista de clubes de Italia, México, Paraguay y hasta Arabia Saudí.

El goleador del 'Pirata' es Lucas Zelarrayán, nacido en Argentina pero internacional con Armenia, y que regresó al club en 2025 tras un extenso y exitoso paso por el fútbol de México, Estados Unidos y Arabia Saudí.

Este equipo de trotamundos incluye además a jugadores como Emiliano Rigoni, que brilló en el fútbol ruso y pasó también por Brasil, España, Italia, México y la MLS; Franco Vázquez, de larga trayectoria en el Palermo y el Sevilla, entre otros; y Lucas Passerini, que destacó en el fútbol chileno y pasó por numerosos clubes mexicanos.

El ganador del choque entre Argentinos y Belgrano chocará el próximo domingo 24 ante el vencedor del duelo entre River Plate y Rosario Central, que se enfrentarán este sábado en el estadio Monumental de Buenos Aires. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tellado: Recuperar el respeto será el reto del PP cuando gobierne en España desde 2027

Infobae

En libertad el presidente de un club de rugby de Bizkaia tras su detención por estafa

Infobae

El PP exige al Gobierno de España analizar el barco ruso hundido frente a Cartagena por sus posibles riesgos

El PP exige al Gobierno de España analizar el barco ruso hundido frente a Cartagena por sus posibles riesgos

Martín Demichelis: "No se salvará el que tenga menos miedo, lo hará el más valiente"

Infobae

Wlodarczyk (UAE) gana en Amorebieta; Bredewold sigue líder de la Itzulia Women

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Page carga contra la ‘prioridad nacional’ de los servicios públicos: “Es bastante insultante”

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”