Ana Marín (PP) exige a Pilar Alegría que deje de victimizarse y asuma su responsabilidad: "Era la delegada del Gobierno"

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, ha exigido a Pilar Alegría "que deje de hacerse la víctima" y asuma sus responsabilidades por los supuestos escándalos con prostitutas que, según han publicado diferentes medios de comunicación, el exministro José Luis Ábalos habría protagonizado en el Parador de Teruel y en un hotel de Zaragoza cuando ella era la delegada del Gobierno en Aragón, y por lo tanto, recalca Marín, "era la máxima responsable de la organización y la logística de los viajes de los miembros del Gobierno de España".

La portavoz popular ha lamentado que, una vez más, cuando Alegría se ve "acorralada por las pruebas", decida recurrir a la táctica de un presunto comportamiento machista de los demás hacia ella: "Pilar Alegría intenta dar pena, se dice víctima de un ataque para deshumanizarla. Las únicas víctimas aquí son las mujeres que su ministro usaba como mercancía sexual y si ella está en esta situación, es por su decisión de tapar y huir hacia adelante", le ha reprochado.

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Marín ha recordado que los hechos se produjeron en pandemia, con restricciones de movilidad durísimas en Aragón y en España: "Aquí se montaban orgías, se traían prostitutas de otros puntos de España cuando los demás necesitábamos salvoconductos para ir a trabajar y resulta que esta señora, delegada del Gobierno, no se enteró de nada. Esta mentira no se sostiene ni un minuto más y Pilar Alegría lo sabe", ha criticado.

Además, la portavoz popular ha señalado que los investigadores han acreditado los hechos con billetes de tren y mensajes de whastapp, "pero para Pilar Alegría la culpa es del PP por denunciar lo ocurrido y exigirle responsabilidades, que las tiene todas".

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PIDE QUE ACLARE SU RELACIÓN CON KOLDO GARCÍA

Por otra parte, Marín ha lamentado que Alegría no haya aclarado su relación con Koldo García, al que según declaró en la Comisión de Investigación del Senado solo conocía de vista y con el que se han publicado mensajes que demuestran una relación de confianza.

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"De su amistad y cercanía con Koldo y Salazar solo ella es responsable. De eso la señora Alegría tampoco ha dicho nada. Que no haga responsable al PP de la situación en la que se encuentra, la única responsable es ella y su partido. Tenían a un secretario de Organización y ministro que se dedicaba a montar orgías con prostitutas, que está siendo juzgado por corrupción, protagonista de escándalos sexuales, de mordidas y lo taparon. Pilar Alegría y el PSOE son los responsables y cuanto más tarde en asumir esas responsabilidades políticas más se hundirá en el fango", ha concluido Ana Marín.