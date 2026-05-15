Rufián, a Sánchez en el Congreso tras las elecciones andaluzas: "¿Qué plan tiene?"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, aprovechará el próximo Pleno de control al Gobierno, que tendrá lugar justo después de las elecciones andaluzas de este domingo, para preguntar sobre cuáles son los planes del presidente, Pedro Sánchez.

"¿Qué plan tiene?" es la escueta pregunta que Rufián pretende dirigir al jefe del Ejecutivo en la sesión planaria del próximo miércoles, según el listado de preguntas registrado por la oposición al que tuvo acceso Europa Press.

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En los últimos Plenos de control tanto el PNV como Bildu, aliados del Gobierno al igual que Esquerra, pidieron a Sánchez que explicara cómo pensaba hacer frente su Gobierno a los retos pendientes estando en minoría, y este miércoles todo apunta a que Rufián seguirá la misma senda a tenor del interrogante presentado.

FEIJÓO: ¿CUÁNDO DIRÁ LA VERDAD?

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Además de Rufián, en la misma sesión plenaria tomará la palabra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para, en su caso, preguntar a Sánchez "cuándo va a contar la verdad a los españoles". De nuevo, otro interrogante con un enunciado genérico que puede dar pie al líder de la oposición a sacar los más diversos asuntos.

En todo caso, el 'duelo' parlamentario entre ambos cobrará especial interés teniendo en cuenta que tendrá lugar a escasos días de conocerse el resultado que han dejado las urnas en Andalucía, donde las encuestas apuntan a que Juanma Moreno podría rozar la mayoría absoluta.

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La tercera pregunta al presidente del Gobierno correrá a cargo del líder de Vox, Santiago Abascal, quien volverá a poner encima de la mesa la conocida como "prioridad nacional": "¿No cree que en España los españoles deben tener preferencias, al menos en la adjudicación de la vivienda pública, las ayudas sociales y las guarderías?".

SIETE AUSENCIAS

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Al Pleno de este miércoles ya han comunicado su ausencia el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, así como cinco ministros: José Manuel Albares (Exteriores), Mónica García (Sanidad), Margarita Robles (Defensa), Ernest Urtasun (Cultura) Y Pablo Bustinduy (Asuntos Sociales).

Así las cosas, todo apunta a que el protagonismo de la sesión recaerá en el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que no estuvo presente en el último Pleno debido al fallecimiento de su padre. Y es que, además de los interrogantes registrados este jueves, Bolaños tendrá que contestar a otras cuatro preguntas que no pudo responder en el último Pleno.

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"¿CUÁNTO VA A DURAR ESTO, MINISTRO?"

"¿Cuánto va a durar esto, ministro?", reza la que plantea la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, intentará que Bolaños le explique a qué se dedica el Ejecutivo.

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De las preguntas aplazadas de Bolaños dos llevan la firma de Vox, otra, del PP, y la cuarta, de Junts. En concreto, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, echará en cara al titular de Presidencia y Justicia que el Gobierno use "la maquinaria del Estado contra los españoles", mientras que su compañero Ignacio Gil Lázaro, prevé preguntarle "por qué el Gobierno desprecia a millones de españoles".

Desde el PP, la portavoz adjunta Cayetana Álvarez de Toledo, se interesará por si el Ejecutivo realmente confía en la Justicia y de su lado, el diputado de Junts Josep Pagès aspira a que el ministro aclare si ve factible legislar "sin tener en cuenta al Parlamento".

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VOX FORZARÁ UNA VOTACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

Además, Vox ha registrado una interpelación para que el ministro exponga las medidas que baraja para "resolver los problemas de la Justicia", un debate que dará lugar a moción que se someterá a votación en la sesión plenaria de la semana siguiente.

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El PP también dirige preguntas al titular de Transportes, Óscar Puente, con intención de que diga si considera normal la situación de la red ferroviaria, qué ha cambiado desde su llegada al ministerio. Por su parte, Vox quiere que confiese si está satisfecho con su gestión.