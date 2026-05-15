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El PP defiende la hermandad entre México y España frente al "boicot" contra Ayuso "alentado" por Sheinbaum

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El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha defendido que "México y España son países hermanos, con 500 años de historia común" siendo "los mexicanos absolutamente bien recibidos aquí y desde luego no hay ningún problema entre los dos países, entre los pueblos fraternos", algo diferente al "boicot" contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha "alentado" la mexicana Claudia Sheinbaum.

Así lo ha sostenido a su llegada al Palacio de Cibeles, donde se han entregado las Medallas de la Ciudad por San Isidro, una precisamente para el presidente de la Fundación Casa de México en España, Valentín Díez Morodo.

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Tras aplaudir ante los periodistas "la mejor versión de Madrid, un Madrid abierto, pujante, fuerte, que está de moda en todo el mundo, un Madrid que sigue siendo y siempre será cruce de caminos, cruce de acentos, un Madrid castizo como hoy y mestizo", Pache ha sido preguntado por lo sucedido en México. "Es público y notorio que la presidenta mexicana alentaba ese boicot a Isabel Díaz Ayuso desde que llegó, desde que puso pie en México", ha aseverado.

"Es público y notorio también que en ese guateque de ultraizquierda que organizó Pedro Sánchez en Barcelona estaban coordinando a todos estos aspirantes autócratas que están poblando la política iberoamericana", ha apostillado.

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Preguntado por las críticas de Más Madrid a la "profunda debilidad" que tendría el proyecto de Isabel Díaz Ayuso, Pache ha tirado de ironía agradeciendo "la bendita debilidad de un proyecto que sigue dando en todas las encuestas mayoría absoluta, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid".

"Bendito proyecto el de Isabel Díaz Ayuso que tiene esa debilidad que los madrileños le reconocen cada vez un mayor apoyo", ha continuado, para centrarse en un Más Madrid "en franco retroceso, porque todas las encuestas le dan una caída, y que se está desmembrando".

A lo que ha unido que la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, "ni siquiera tiene que ser candidata porque vuelve Mónica García después de su fracaso ministerial" en lo que cree que "parece más una broma o un intento de cambiar la realidad que, desde luego, no va a funcionar".

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