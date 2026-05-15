Moreno descarta un acuerdo como Extremadura o Aragón si roza la mayoría absoluta: "PSOE y Vox deberían abstenerse"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado que si su formación se quedara, en las elecciones del domingo, rozando la mayoría absoluta, por ejemplo, a un sólo escaño, lo "lógico y sensato" es que PSOE-A y Vox se abstuvieran en su investidura.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Moreno ha manifestado este viernes, último día de la campaña electoral por los comicios del 17 de mayo, que esos partidos políticos deberían entender que quedarse a un escaño de la mayoría absoluta es "un apoyo masivo a una opción política" y, por tanto, lo "lógico" es que se "abstuvieran" en su investidura como presidente: "Que no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar".

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El problema está, según ha señalado, en que tanto la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, como el presidente de Vox, Santiago Abascal, han dicho que "bajo ningún concepto, se iban a abstener para permitir" su investidura como presidente de la Junta.

Eso sólo significaría "bloqueo", según ha señalado Juanma Moreno, que ha descartado buscar un acuerdo con Vox como los que se han cerrado en Extremadura y Aragón si no lograra revalidar la mayoría absoluta.

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"Esto va de gobierno o de desgobierno, porque si ni el PSOE ni Vox se abstienen, al final, en vez de tener gobierno en julio, quizá lo tenemos en noviembre", ha señalado Juanma Moreno, quien ha apuntado que quienes "pierden son los andaluces".

Supondría contar con un gobierno en funciones durante meses "con capacidades absolutamente limitadas", según Juanma Moreno, sin poder convocar ni siquiera nuevas oposiciones ni aprobar leyes ni presupuesto. "En definitiva, es un lío", ha apuntado.

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Ha manifestado que en las elecciones del domingo no solamente "nos estamos jugando" la mayoría de un gobierno, sino un modelo de hacer política que es totalmente distinto al resto de España. Ha defencido que Andalucía ha marcado el camino "de la moderación, de la concordia y de la convivencia", y "todo esto está en riesgo si no conseguimos esa mayoría de estabilidad y de seguridad que nos jugamos el próximo domingo".

Ha insistido en que hay cuatro provincias que tienen un diputado "en el aire" y que puede afectar al PP-A, como es el caso de Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga: "Si perdemos esos cuatro diputados en esas cuatro provincias, hemos perdido la mayoría".

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Ha planteado qué tiene de bueno "que dependamos del capricho de una formación política que además no se dirige desde Andalucía, sino que se dirige desde Madrid", en alusión a Vox.

"Que ganamos los andaluces en que alguien que vive en Madrid, que no es andaluz, que no conoce la realidad en Andalucía, sea el que pueda decidir si se aprueba o no se aprueba un presupuesto de 53.000 millones de euros para una comunidad autónoma" y que se "ralentice" el crecimiento, según ha señalado en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

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Ha manifestado que ese es el "quid de la cuestión" y la pregunta que deja el aire para que la recojan los andaluces: ¿Qué de positivo tiene meternos en la refriega en la que ya sí se han metido otras tierras de España?".

Juanma Moreno ha defendido que el camino que hay que seguir y que es "envidia" en el resto de España es el de una "vía andaluza" basada en un proyecto de "estabilidad, serenidad, confianza y de progreso".

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En cuanto a la prioridad nacional que defiende Vox, ha considerado que sí es un buen "eslogan de campaña", pero detrás de esas palabras, al final, están las leyes, los estatutos de autonomía y la Constitución, que marcan los límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer.

Ha señalado que Vox es un partido que "no tiene estructuras de gobierno preparadas, que no tiene la experiencia suficiente para asumir responsabilidad de una comunidad de la extensión de Portugal, como es Andalucía, y que no conoce nuestras singularidades ni nuestras peculiaridades".

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Según el candidato del PP-A, toda la fiabilidad que ha logrado Andalucía "se nos puede ir al traste" si no se consigue un gobierno de estabilidad, además de la pérdida de "tiempo" que supondría para la conformación de un nuevo ejecutivo.

Por otro lado, en una entrevista en la Cadena Cope, Juanma Moreno ha manifestado que no se le "pasa por la cabeza tener que negociar con Vox" tras las elecciones porque "visualiza" que el PP-A puede lograr una nueva mayoría de estabilidad.

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Ha reconocido que puede tener "puntos de encuentro" con Vox en asuntos como la integridad territorial de España, en la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o en el endurecimiento del Código Penal contra los narcotraficantes y malhechores, pero no cuando ese partido salta con las "invenciones", como la "prioridad nacional".