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El Rayo Vallecano, seis temporadas consecutivas en Primera por primera vez en la historia

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Madrid, 15 may (EFE).- El Rayo Vallecano que dirige Iñigo Pérez ha conseguido a falta de dos jornadas para acabar LaLiga la permanencia matemática, algo que le permitirá celebrar el próximo curso su sexta temporada consecutiva en la máxima categoría, algo que no había logrado en los 102 años de historia del club.

El empate cosechado en Mestalla en Valencia permitió al Rayo sumar 44 puntos y situarse cinco por encima del descenso a falta de dos partidos pero, debido a los enfrentamientos directos entre sus rivales por la permanencia, la salvación es matemática.

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De esta forma, el Rayo Vallecano encadenará seis temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol español por primera vez en su historia tras su regreso a Primera en 2021 a las órdenes de Andoni Iraola tras disputar la promoción.

La temporada 2026/2027 será la decimoquinta del conjunto franjirrojo en Primera en el presente siglo y la vigésima cuarta de su historia. La primera fue la 1977/1978, con la plantilla del denominado 'Matagigantes' que dirigió el uruguayo Héctor Núñez.

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Para concluir la temporada, el Rayo de Iñigo Pérez tiene dos únicos objetivos y ambos ilusionantes.

En Liga recibe al Villarreal en Vallecas y viaja a Vitoria para medirse al Alavés. Tratará de sumar los seis puntos para quedar entre los diez primeros de la clasificación.

El segundo y más importante es la final de la Liga Conferencia del 27 de mayo frente al Crystal Palace en Leipzig (Alemania). Este partido ha desbordado la ilusión de la afición franjirroja, que acudirá en masa a la ciudad alemana, donde se esperan alrededor de trece mil aficionados en las gradas del Red Bull Arena. EFE

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EFE

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