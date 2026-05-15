Tuchel, Pochettino, Gaultier y Luis Enrique: los otros choques de Mbappé con entrenadores

Juan José Lahuerta

Madrid, 15 may (EFE).- La inesperada aparición de Kylian Mbappé ante los medios de comunicación para hacer público su malestar con Álvaro Arbeloa provocó otra polémica en el Real Madrid. Suplente frente al Oviedo, afirmó que su entrenador le dijo antes del partido que era "el cuarto delantero" por detrás de Vinícius, Mastantuono y Gonzalo.

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Casi al mismo tiempo, Arbeloa, en rueda de prensa, cuando Mbappé incluso todavía atendía a los medios de comunicación, el técnico blanco respondió a su jugador de forma contundente: "Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante cosa. Mientras esté aquí decidiré quién juega, me da igual cómo se llame".

No es la primera vez que Mbappé protagoniza una polémica con alguno de los entrenadores que le han dirigido. Leonardo Jardim, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier, Luis Enrique Martínez, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Didier Deschamps y, ahora Arbeloa, es la lista completa de técnicos que han gobernado su destino. Con algunos, también chocó.

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En febrero de 2020, con Kylian Mbappé en el París Saint-Germain, su relación con el entrenador Thomas Tuchel se torció definitivamente durante un partido de la Ligue 1 frente al Montpellier. El alemán decidió sustituir a Mbappé por el uruguayo Edinson Cavani en el minuto 70, con 5-0 a favor del PSG, y la polémica estalló en el momento en el que ambos se cruzaron en el área técnica.

A Mbappé no le hizo gracia el cambio. De camino al banquillo ya mostraba su enfado en el rostro. Entonces, Tuchel le agarró de los hombros para darle explicaciones y el atacante francés, visiblemente molesto, intentó zafarse de los brazos de su entrenador hasta marcharse al banquillo con claros gestos de desaprobación.

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Fue el encontronazo más recordado entre ambos, pero con anterioridad se vivieron algunos más leves. El 7 de diciembre de 2019, Mbappé volvió a enfadarse cuando fue sustituido por Tuchel en el minuto 90 durante otro encuentro ante el Montpellier. De nuevo, hubo tensión cuando se cruzaron en la zona técnica. Tuchel le agarró de los hombros y Mbappé, visiblemente enfadado, y sin mirarle a la cara, se introdujo en el banquillo.

Y tres días antes, el 4 de diciembre, esta vez frente al Nantes, se marchó muy enfadado después de ser sustituido por el argentino Mauro Icardi a falta de un cuarto de hora para el final. En ninguna de las tres ocasiones hubo declaraciones de Mbappé, pero Tuchel tras su último encontronazo, lanzó unas palabras parecidas a las de Arbeloa: "Yo tomo decisiones deportivas. Soy entrenador, no hago política. Estoy seguro de que el vestuario lo entiende".

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La temporada 2021/22 fue la segunda y la última de Pochettino al frente del banquillo del París Saint Germain. Aquel curso ganó la Ligue 1 con quince puntos de diferencia sobre el segundo, el Marsella. Fue su único título, porque perdió la final de la Supercopa de Francia con el Lille y fue eliminado de la Copa de Francia por el Niza en octavos de final.

Pero si hubo una eliminación que dolió y mucho fue la que sufrió el PSG en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. El título más deseado por el club francés se le fue de las manos y el 5 de julio se oficializó la salida de Pochettino. Unos días antes, cuando la marcha del técnico argentino era evidente, Mbappé hizo unas declaraciones parecidas a las de este jueves, cuando afirmó que en la primera parte de la temporada el Real Madrid tenía una estructura y en la segunda (con Arbeloa), no.

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"La temporada pasada no éramos tan temibles, éramos mucho menos intocables. Queremos volver a ser intimidantes en Francia, algo que no hemos hecho en los últimos dos años", sentenció en unas declaraciones a BFMTV.

A Mauricio Pochettino le sustituyó Christophe Galtier y con el técnico galo Mbappé vivió uno de los episodios más virales de su carrera. Después de un partido ante el Reims que terminó sin goles, el delantero del Real Madrid publicó en Instagram el mensaje 'Empate #estoesparis #pivotgang', una indirecta a su entrenador. 'Pivot gang' es una manera de decir 'la banda de los pívots' en inglés y era una referencia a que Galtier, en su esquema, le hacía jugar mucho de espaldas.

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De hecho, en una concentración con la selección francesa, ya reconoció su descontento con su entrenador:"Juego diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente", dijo.

Galtier, en una rueda de prensa posterior, quitó hierro al asunto: "La reacción de Mbappé fue en caliente debido a que estábamos decepcionados por la prestación que hicimos en Reims y por el resultado. Desde sus declaraciones a la prensa francesa, hemos hablado bastante".

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Con Luis Enrique también tuvo problemas relacionados con los cambios. En su último año con el PSG, los meses de marzo-abril fueron los más complicados en ese aspecto. Y, de nuevo, en un cambio durante el choque ante el Marsella en el minuto 60, se marchó con mala cara. Dio la mano a unos cuantos, a Luis Enrique no, y se marchó directamente al vestuario. En ese instante, solo había jugado un partido completo de los siete últimos.

Luis Enrique, después fue contundente en rueda de prensa: "Es la misma música cada semana... Es muy cansado. Soy el entrenador, tomo las decisiones cada día y haré lo mismo cada semana hasta mi último día en París. Siempre intento encontrar la mejor solución para mi equipo", afirmó. EFE

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