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Los padres de Sandra Peña recurrirán el archivo de la causa contra el colegio: "Nos hunde"

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Sevilla, 15 may (EFE).- Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla víctima de un posible caso de acoso, han anunciado que recurrirán el archivo provisional de la querella que presentaron contra los responsables de su colegio, una decisión judicial que los "hunde y destroza más".

José Manuel Peña y Zara Villar han revelado en una entrevista en Canal Sur Televisión parte del resultado de la autopsia de su hija, que revela que presentaba alcohol en sangre (0,59 miligramos) y cortes, y se han preguntado si la menor pudo haber bebido y lesionarse en el propio centro escolar.

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El magistrado del Juzgado de Instrucción 7 considera para archivar la causa que el colegio Irlandesas Loreto y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, "pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida".

Esta actuación ha sido paralela a la que mantiene abierta, a raíz de un expediente de reforma, un Juzgado de Menores de Sevilla que investiga, por su parte, a las tres alumnas del colegio que fueron señaladas como presuntas acosadoras de Sandra Peña. EFE

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