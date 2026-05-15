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El Casademont Zaragoza se juega media permanencia ante un Baxi Manresa ya salvado

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Manresa (Barcelona), 15 may (EFE).- El Casademont Zaragoza se jugará este sábado (21:00h CET) en el Nou Congost media permanencia ante un Baxi Manresa que ya logró la salvación matemática esta misma semana.

Los aragoneses necesitan ganar sí o sí en tierras catalanas para no meterse en problemas muy serios en la tabla, ya que, en caso de derrota, podrían entrar en posiciones de descenso a falta de tres jornadas para acabar la liga regular.

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El Casademont Zaragoza es antepenúltimo en la clasificación con un balance de 9 victorias y 22 derrotas, empatado junto al MoraBanc Andorra, equipo situado en puesto de descenso. Ambos equipos se jugarán la permanencia en este tramo final de campaña, por lo que un triunfo fuera de casa puede dinamitarlo todo.

Además, tanto el Recoletas Salud Burgos como el Dreamland Gran Canaria, equipos implicados en dicha pugna, ganaron sus respectivos encuentros en la pasada jornada, por lo que los maños ya no tienen margen de error.

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Por su parte, el Baxi Manresa es undécimo en la tabla con 13 triunfos y 18 derrotas. Gracias a la última victoria en la pista del Bàsquet Girona por 74-79, los de Diego Ocampo lograron la permanencia matemática un año más en la Liga Endesa.

En cuanto a dinámicas, ambos equipos llegan de manera muy distinta. Los manresanos, además de ganar el último encuentro ya mencionado, también ganaron su último compromiso en el Nou Congost ante todo un Valencia Basket por 104-102.

El Casademont Zaragoza, por otro lado, acumula tres derrotas consecutivas muy dolorosas: 82-84 ante el Surne Bilbao Basket, 90-81 ante el Bàsquet Girona y 74-85 ante un Covirán Granada ya descendido.

En referencia al parte médico, el Baxi Manresa tendrá la duda hasta última hora del ala-pívot Louis Olinde, con molestias, y tendrá la baja habitual del base Hugo Benítez. Además, el escolta Eli Brooks, que se perdió los últimos compromisos, entrará en la convocatoria.

En el Casademont Zaragoza tan sólo será baja el ala-pívot DJ Stephens, que está en el tramo final de recuperación de la fractura de un dedo de la mano. Además, podrá debutar el reciente fichaje, el pívot Gabriel Olaseni, ya inscrito en la ACB.

Será un partido muy especial para la afición del Baxi Manresa, que vivirá la vuelta del ala-pívot Devin Robinson, actualmente en la plantilla de los aragoneses dirigida por Joan Plaza.

Precisamente, el técnico de los maños fue quién habló en la previa de este encuentro, en una situación crítica. "Nos jugamos la vida, y tenemos que demostrar que queremos quedarnos en la Liga Endesa. Descender implicaría muchos problemas para el equipo y la ciudad", avisó. EFE

jvs/fa/og

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EFE

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