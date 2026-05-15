Consumo estudia que se indiquen en las etiquetas los alimentos "sin fuentes de fructosa"

Madrid, 15 may (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha confirmado a EFE que ultima un documento para proponer que en el etiquetado de un alimento pueda figurar la mención 'Sin fuentes de fructosa', de forma voluntaria, "de manera similar a como figura actualmente la mención 'Sin lactosa' en muchos alimentos".

La fructosa es un azúcar que se encuentra de manera natural en frutas, hortalizas y en la miel.

PUBLICIDAD

También existen múltiples precursores metabólicos de la fructosa que se utilizan por sus propiedades edulcorantes, tales como la sacarosa, la tagatosa, el sorbitol y otros polialcoholes y en los jarabes de glucosa hidrogenados, de ágave o de arce, según la Aesan, agencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Esta semana, el subdirector general de Gestión de la Seguridad Alimentaria de la Aesan, Victorio José Teruel, durante la asamblea de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac), avanzó que esperan que esta mención sea aprobada "en la próxima comisión institucional de la agencia".

PUBLICIDAD

Explicó que la Aesan ya le ha hecho llegar un borrador de la propuesta a la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) para que transmita las observaciones de sus asociados respecto a dicha mención, cuya utilización será "de carácter voluntario".

Desde la Aesan han informado de que el pasado 10 de marzo se aprobó un informe del comité científico de la agencia "sobre la intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF) o déficit de aldolasa B y la malabsorción o intolerancia instestinal de fructosa".

PUBLICIDAD

La IHF es una "enfermedad rara pero grave" y la malabsorción de fructosa, "una patología que cursa con síntomas similares a los que sufren las personas con intolerancia a la lactosa y cada vez más frecuente en nuestra sociedad, con una prevalencia estimada de un 20 %", han apuntado.

El informe concluye que, para mejorar la salud y el bienestar de las personas con IHF y con malabsorción, es importante "facilitar información sobre la fructosa y sus fuentes en el etiquetado de los alimentos", para permitir que las personas afectadas por estas intolerancias, puedan elegirlos "de una manera segura". EFE

PUBLICIDAD