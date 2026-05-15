Espana agencias

Sanidad estudia la situación de 30.000 médicos extracomunitarios homologados

Guardar
Google icon

Madrid, 15 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha iniciado un estudio con las comunidades autónomas sobre la situación en la que se encuentran los más de 30.000 médicos extracomunitarios homologados este año, incluyendo su estado laboral y profesional en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Lo ha hecho después de que la Organización Médica Colegial (OMC) le haya trasladado su preocupación por el impacto que tendrán en el SNS las 30.303 homologaciones realizadas este año de países extracomunitarios, una cifra que casi quintuplica a la de los egresados de una facultad española en un año.

PUBLICIDAD

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio, Miguel Ángel Mañez, en la que le ha trasladado su propuesta para mitigar dicho impacto, según ha informado este viernes en una nota de prensa.

Concretamente, la OMC cree que la homologación debe dejar de ser un procedimiento estrictamente documental y administrativo en el que no se exige ningún examen de conocimientos clínicos ni periodo de práctica supervisada y que tampoco involucra a los Colegios de Médicos en la verificación de idoneidad profesional previa a la habilitación para el ejercicio.

PUBLICIDAD

Plantea así que los médicos de fuera de la UE tengan que pasar una prueba de evaluación de competencias clínicas, la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE), como tienen que hacer los egresados en las facultades de Medicina de España y del resto de países del entorno.

Por su parte, Mañez ha informado que el Ministerio ha iniciado un estudio con las comunidades para conocer el número real de médicos en esta situación, incluyendo datos específicos sobre su estado laboral y profesional en el ámbito del SNS con el objetivo de disponer de una radiografía precisa del escenario actual.

Como próximos pasos, la OMC mantendrá una reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que será seguida de un nuevo encuentro conjunto con ambos ministerios para continuar desarrollando este trabajo.

Según los datos de Ciencia, el sistema español resolvió 85.564 expedientes de homologación, un récord histórico que multiplica casi por 8 las cifras de 2017 y duplica las del 2024. De ellos, el 79,7 % fueron de Medicina, la mayoría, el 23,1 %, procedentes de Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador y Perú.

En los países latinoamericanos, el grado universitario se prolonga sólo 6 o 7 años, por eso el trámite administrativo para lograr la homologación, que se limita prácticamente a comprobar que la duración de la carrera es equivalente, se cumple.

Tener de repente a más de 30.000 homologados tendrá, augura la OMC, un impacto brutal para las pruebas MIR de 2027, imprescindibles para poder ejercer una especialidad en el sistema público, y en las que se vienen ofertando unas 9.000 plazas cada año.

En ellas se reserva un 10 % a aspirantes extracomunitarios pero muchos de los 30.000 homologados ya son residentes en nuestro país, con lo que irían por el turno libre; de esta forma, en vez de una ratio de 2 a 1 para alcanzar una plaza de formación médica especializada, se convertirá en por lo menos 20 a 1.

La OMC vaticina otro problema, y es que la homologación se ciñe al título, por tanto, a médicos generalistas que no tienen la especialidad que se logra únicamente tras la residencia; aunque sin MIR no se puede ejercer en la sanidad pública, los médicos generalistas pueden trabajar en otros ámbitos, sobre todo en la sanidad privada. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, compartirán cartel en Sevilla por primera vez

Infobae

La vicelehendakari no descarta un partido de la selección española en Euskadi si juega "como visitante"

La vicelehendakari no descarta un partido de la selección española en Euskadi si juega "como visitante"

Estafa a una mujer unos 65.000€ con un falso vidente y el número ganador de la lotería

Infobae

Bendodo augura que la campaña de "miedo y pasado" de Montero "se estudiará como una de las peores" de Andalucía

Bendodo augura que la campaña de "miedo y pasado" de Montero "se estudiará como una de las peores" de Andalucía

Canarias probará la radiofrecuencia para detectar copias en la PAU con medios inteligentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026