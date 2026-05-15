Sanidad estudia la situación de 30.000 médicos extracomunitarios homologados

Madrid, 15 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha iniciado un estudio con las comunidades autónomas sobre la situación en la que se encuentran los más de 30.000 médicos extracomunitarios homologados este año, incluyendo su estado laboral y profesional en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Lo ha hecho después de que la Organización Médica Colegial (OMC) le haya trasladado su preocupación por el impacto que tendrán en el SNS las 30.303 homologaciones realizadas este año de países extracomunitarios, una cifra que casi quintuplica a la de los egresados de una facultad española en un año.

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El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio, Miguel Ángel Mañez, en la que le ha trasladado su propuesta para mitigar dicho impacto, según ha informado este viernes en una nota de prensa.

Concretamente, la OMC cree que la homologación debe dejar de ser un procedimiento estrictamente documental y administrativo en el que no se exige ningún examen de conocimientos clínicos ni periodo de práctica supervisada y que tampoco involucra a los Colegios de Médicos en la verificación de idoneidad profesional previa a la habilitación para el ejercicio.

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Plantea así que los médicos de fuera de la UE tengan que pasar una prueba de evaluación de competencias clínicas, la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE), como tienen que hacer los egresados en las facultades de Medicina de España y del resto de países del entorno.

Por su parte, Mañez ha informado que el Ministerio ha iniciado un estudio con las comunidades para conocer el número real de médicos en esta situación, incluyendo datos específicos sobre su estado laboral y profesional en el ámbito del SNS con el objetivo de disponer de una radiografía precisa del escenario actual.

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Como próximos pasos, la OMC mantendrá una reunión con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que será seguida de un nuevo encuentro conjunto con ambos ministerios para continuar desarrollando este trabajo.

Según los datos de Ciencia, el sistema español resolvió 85.564 expedientes de homologación, un récord histórico que multiplica casi por 8 las cifras de 2017 y duplica las del 2024. De ellos, el 79,7 % fueron de Medicina, la mayoría, el 23,1 %, procedentes de Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador y Perú.

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En los países latinoamericanos, el grado universitario se prolonga sólo 6 o 7 años, por eso el trámite administrativo para lograr la homologación, que se limita prácticamente a comprobar que la duración de la carrera es equivalente, se cumple.

Tener de repente a más de 30.000 homologados tendrá, augura la OMC, un impacto brutal para las pruebas MIR de 2027, imprescindibles para poder ejercer una especialidad en el sistema público, y en las que se vienen ofertando unas 9.000 plazas cada año.

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En ellas se reserva un 10 % a aspirantes extracomunitarios pero muchos de los 30.000 homologados ya son residentes en nuestro país, con lo que irían por el turno libre; de esta forma, en vez de una ratio de 2 a 1 para alcanzar una plaza de formación médica especializada, se convertirá en por lo menos 20 a 1.

La OMC vaticina otro problema, y es que la homologación se ciñe al título, por tanto, a médicos generalistas que no tienen la especialidad que se logra únicamente tras la residencia; aunque sin MIR no se puede ejercer en la sanidad pública, los médicos generalistas pueden trabajar en otros ámbitos, sobre todo en la sanidad privada. EFE

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