El PP pide mantener la rebaja del IVA de la luz al 10 % en vez de subirlo con "el calor"

Málaga, 15 may (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este viernes al Gobierno que mantenga la rebaja del IVA de la luz al 10 % y no regrese al 21 % en junio por el impacto que tendrá en la economía de las familias "ahora que empieza el calor" y se incrementa el gasto energético.

En un acto de partido en Málaga, Bendodo ha demandado al Ejecutivo que la rebaja del IVA, incluida en el decreto de respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Medio, "se posponga todo el tiempo que pueda", al menos "uno o dos meses".

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El Ministerio de Economía ha confirmado que los tipos reducidos del IVA en electricidad y gas decaerán el próximo 1 de junio como consecuencia de la moderación de los precios en abril, si bien las medidas vinculadas a los carburantes seguirán vigentes hasta el 30 de junio.

"Ahora que empieza el calor, ahora que empieza a funcionar el aire acondicionado a tope en las viviendas, en las fábricas, ahora es hora de recaudar, ha pensado el Gobierno", ha denunciado el dirigente popular.

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En la misma línea, Bendodo ha dicho que "no puede ser que haga caja" justo cuando aumenta el gasto energético en los hogares, ya que "las familias están asfixiadas", y no es momento de "echar más peso en la mochila de la gente".

Por otro lado, al hilo de la muerte de dos guardias civiles en la persecución a una narcolancha en Huelva, ha denunciado que la Mesa del Congreso ha "bloqueado" hasta "71 veces" que se debata la propuesta del PP para declarar como profesiones de riesgo a la Policía y Guardia Civil, y ha instado al PSOE a que deje de "boicotear" esta medida.

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En clave electoral, ha dicho que la candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha ofrecido "miedo y pasado" en su campaña.

Ha denunciado las "llamadas suplantando a personal del Servicio Andaluz de Salud", que ha atribuido a la "desesperación", así como que se haya rodeado en los actos de partido de figuras como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el expresidente de la Junta Manuel Chaves.

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Este domingo, Bendodo espera un "apoyo masivo" a las propuestas del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno. EFE