Arbeloa contesta a Mbappé: "No he dicho semejante frase"

Madrid, 15 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este viernes en rueda de prensa que no dijo a Mbappé que es el cuarto delantero del equipo y aseguró que mientras él sea el dueño del banquillo del conjunto blanco, decidirá las alineaciones.

Mbappé, justo antes de la aparición de Arbeloa ante los medios de comunicación, habló en zona mixta y dijo que su entrenador le había dicho antes del partido que era el cuarto delantero del Real Madrid. Además, indicó que en la primera parte de la temporada su equipo tenía una estructura que perdieron después, en la segunda mitad del curso.

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Arbeloa, contestó a su jugador: "Está claro que si no le pongo no puede jugar. Soy entrenador y decido quién juega y quién no. He hablado con Mbappé antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Alguien que hace cuatro días no ha jugado, hoy no podía empezar. No era un partido a vida o muerte. Seguro que el domingo va a ser el primer delantero, como le he dicho y siete días después seguro que se lo vuelve a ganar", dijo.

"No tengo ningún problema con nadie, decido quién juega y quién no juega. Puedo entender que no esté contento por no jugar, pero es una decisión basada en las circunstancias."Ya me gustaría tener cuatro delanteros. No sé qué decir. Pero ni tengo cuatro delanteros ni he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien. No sé muy bien qué decir", agregó. EFE

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