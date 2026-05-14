Vidorreta: "No estamos en un buen momento"

Las Palmas de Gran Canaria, 14 may (EFE).- El técnico del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, reconoció tras la derrota de su equipo ante el Dreamland Gran Canaria (102-83) que su rival amarillo "fue mejor" en el derbi y señaló que "no estamos en un buen momento", aunque confía en recuperar la mejor versión "en las cuatro finales que nos quedan".

"Quiero felicitar al Gran Canaria por la victoria, que era importante para ellos, que le permite tomar una importante ventaja en la lucha por el descenso. No hemos sido capaces de controlar su juego, sobre todo en los uno contra uno de Wong. Ha sido una derrota sin paliativos" afirmó.

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A su juicio, "debemos recuperar nuestras señas de identidad. No me estaba jugando la vida en este encuentro, los importantes son los dos siguientes, ahora que tenemos tres en casa y uno en Granada. De hecho, reservé a Huertas porque viene de lesión y las sensaciones no eran buenas. Se llevó un golpe en la rodilla y he preferido ser conservador y reservarlo".

"Puede que con un triunfo nos valga para conseguir el objetivo de alcanzar los playoffs, pero quiero ganar todos los que nos restan", insistió.

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Con respecto a la polémica por la falta descalificante de su pívot Fran Guerra, señaló que "se había llegado un golpe feo de Robertson en la zona baja, pero eso no justifica para nada su acción. Y lo dije al descanso que no quería ninguna falta fea, pero hay que aceptarlo. Fue una secuencia desafortunada". EFE

dhr/arh

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