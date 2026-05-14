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Mbappé, el "cuarto delantero" señalado en un juicio tibio

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(Actualiza con declaraciones de Kylian Mbappé)

Óscar Maya Belchí

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Madrid, 14 may (EFE).- El Real Madrid volvía este jueves al Santiago Bernabéu tras una semana de inestabilidad. La pelea entre Tchouaméni y Valverde, la derrota en el clásico (2-0) que certificó el título de Liga para el Barcelona, la rueda de prensa de reproches externos Florentino Pérez y la convocatoria de elecciones… y fue Mbappé el que se llevó los reproches por su viaje y recuperación tardía en una noche tras la cual se mostró crítico con su entrenador.

"Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar junto y duro para ser titular”, declaró en zona mixta.

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Declaraciones que pusieron sobre la mesa otro conflicto interno, a la vez que Mbappé defendió a su anterior entrenador, Xabi Alonso.

“Empezamos bien la temporada. Fuimos líderes en liga, en el top 8 de la ‘Champions’... Pero perdimos todo en la segunda mitad de temporada. Duele mucho porque tuvimos una estructura de juego y lo hemos perdido. Y eso duele mucho. Tenemos que aprender y aceptar las críticas para volver el próximo año”, dijo.

Declaraciones tras un partido de baja entrada, 62.774 espectadores, ya sin nada en juego y un jueves a las 21:30 horas CEST (-2 GMT) como hora de comienzo del partido alejaban ya el caldo de cultivo del vivido el pasado 17 de enero tras perder la final de la Supercopa contra el Barcelona, el despido de Xabi Alonso y la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete.

Aquel día sí se repitieron intensas pitadas al equipo. Incluso logrando sobreponerse al alto volumen de la megafonía a la hora de anunciar las alineaciones. El alto volumen se repitió este jueves, pero no aquella mayoría de pitos que señaló a los futbolistas.

Sólo ligeros silbidos cuando el colegiado dio comienzo al partido y algunos más cuando el brasileño Vinícius Junior tocó el balón marcaron unos primeros instantes del encuentro en el que la seguridad privada del club retiró dos pancartas en contra de la gestión de Florentino Pérez al frente del Real Madrid.

“Florentino, culpable” y “Florentino, vete ya”, rezaban ambas pancartas, retiradas a escasos minutos del comienzo de un encuentro en el que no se repitieron los cánticos, entonces minoritarios, contra el Levante de “Florentino, dimisión”.

Un presidente del Real Madrid que estuvo en el foco esta semana por su rueda de prensa. El martes, diez años después de la última, compareció ante los medios de comunicación. Una puesta en escena en la que señaló a culpables externos de la situación del club y en la que convocó elecciones anticipadas a la presidencia del Real Madrid. Con urgencia.

El proceso de presentación de candidaturas comenzó este jueves y durará diez días. De haber más de un candidato, algo que no ha ocurrido en las últimas cinco ocasiones, las elecciones se llevarán a cabo el 7 de junio.

Lejos de un ambiente hostil en el Santiago Bernabéu en el que fue un rival el que se llevó la mayor ovación: Santi Cazorla. El histórico futbolista español vive sus últimos compases en el fútbol y este jueves se llevó el cariño del público del Bernabéu cuando apareció en el videomarcador y cuando saltó al césped.

Ni la aparición de Dani Carvajal desde el banquillo, en el que, salvo sorpresa, será su penúltimo partido como madridista en su estadio, llegó al nivel de ovación de Cazorla.

Cariño que hasta hace no tanto disfrutaba el francés Kylian Mbappé, pero este jueves se llevó su primera pitada como madridista, esa de la que se libró incluso contra el Levante y en los peores momentos de la temporada.

Su viaje a Cerdeña (Italia) junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación de una lesión que finalmente le hizo incluso no jugar el clásico, hace cuatro días, pasaron factura a su imagen y Mbappé fue silbado desde que salió a calentar y más aún cuando saltó al terreno de juego.

De salir indemne en enero a ser el jugador más señalado por parte de la afición en un día tibio en cuanto a juicios a los futbolistas tras una temporada sin títulos y problemas internos en el vestuario, aireados en la última semana, ya sin nada en juego a nivel clasificatorio. EFE

(FOTO)

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