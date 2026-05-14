Mbappé vuelve a defender a Xabi Alonso: “Tuvimos una estructura que hemos perdido”

Madrid, 14 may (EFE).- El francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, defendió este jueves, cuatro meses después de la salida de Xabi Alonso, la labor del entrenador vasco al catalogar que en su etapa tenían “una estructura” que han perdido en la segunda mitad de campaña, con Álvaro Arbeloa como técnico.

“Empezamos bien la temporada. Fuimos líderes en liga, en el top 8 de la ‘Champions’... Pero perdimos todo en la segunda mitad de temporada. Duele mucho porque tuvimos una estructura de juego y lo hemos perdido. Y eso duele mucho. Tenemos que aprender y aceptar las críticas para volver el próximo año”, declaró en zona mixta.

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“Tenía una gran relación con Xabi. Va a ser un gran entrenador, pero es el pasado. Hay que mirar adelante”, señaló.

“Es muy fácil. No hemos ganado títulos. Duele porque teníamos la oportunidad de hacer algo mejor y lo demostramos en la primera mitad de temporada. Todos tenemos la responsabilidad de cambiar eso y el equipo tiene que ganar”, completó.

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Palabras tras un partido ante el Oviedo en el que fue suplente y en el que señaló que su técnico le dijo que era “el cuarto delantero del equipo”.

A pesar de esto, señaló que “hay que defender al club de la mejor manera posible” y quiso dejar claro que, a pesar de su situación actual, es “muy feliz” en el Real Madrid. EFE

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