Un debate parlamentario muestra la honda división entre los socios de gobierno en Navarra

Pamplona, 14 may (EFE).- El pleno del Parlamento de Navarra celebrado este jueves ha evidenciado una profunda división entre los socios de Gobierno durante el debate de una proposición de ley de UPN sobre la educación concertada, una iniciativa que impedirá el cierre de 14 aulas y que ha salido adelante gracias a la abstención de EH Bildu y Geroa Bai.

La sesión, que se ha prolongado durante dos horas —el doble de lo habitual en este tipo de iniciativas—, ha sido uno de los debates más tensos de la legislatura y ha evidenciado la división entre los tres socios de gobierno: PSN y Contigo-Zurekin por un lado, y Geroa Bai por otro.

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Durante las intervenciones de los grupos, el presidente del Parlamento ha hecho varios llamamientos al orden en el hemiciclo debido a aspavientos y reacciones de varios de los miembros de PSN, Geroa Bai y el equipo de gobierno.

La abstención de Geroa Bai y de EH Bildu -socio presupuestario del Gobierno- ha permitido que se aprobara finalmente la propuesta de UPN. Desde Contigo-Zurekin han reprochado a Geroa Bai su cambio de postura, que han achacado a presiones de la patronal de ikastolas (centros concertados de enseñanza en euskera).

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Antes de la votación, PSN, Geroa Bai y EH Bildu han mantenido contactos durante la mañana para tratar de alcanzar un acuerdo que frenara la iniciativa de UPN. Sin embargo, las conversaciones se rompieron definitivamente, después de que un acuerdo de mínimos anunciado inicialmente entre PSN y Geroa Bai quedara en entredicho por discrepancias posteriores.

Tras el pleno parlamentario, el vicepresidente primero, Javier Remírez, del PSN, ha anunciado a los medios de comunicación que van a convocar a Geroa Bai y Contigo-Zurekin a una reunión para "valorar y, en su caso, ratificar el compromiso político de aquí al final de legislatura e incluso más allá", basado en el acuerdo programático.

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La fractura se ha hecho más explícita con las declaraciones del portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, quien ha asegurado que se ha “quebrado” la confianza con Geroa Bai como socio de gobierno por su abstención.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha emplazado a la presidenta María Chivite, secretaria general del PSN-PSOE, a que "lidere esta situación, a que recomponga la situación, a que garantice la estabilidad y el entendimiento entre los socios". EFE

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