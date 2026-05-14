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Fernando Torres se cita con Claudio Barragán, ídolo de su infancia, con ascenso en juego

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Elda (Alicante), 14 may (EFE).- El exdelantero internacional Fernando Torres, actualmente entrenador del Atlético Madrileño, volverá a encontrarse este sábado con Claudio Barragán, técnico del Eldense e ídolo en su día del exfutbolista rojiblanco en un encuentro en Elda en el que sus equipos se juegan buena parte de sus opciones de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División).

El que fuera campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2008 y 2012 con la selección española admitió que cuando regresó al Atlético de Madrid en 2015, tras su paso por las Liga inglesa e italiana, que su ídolo de niño fue Barragán, delantero del Deportivo de la Coruña en los años 90 del pasado siglo y también de la selección española.

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De hecho, en el encuentro de la primera vuelta entre Atlético Madrileño y Eldense, Fernando Torres y Claudio Barragán protagonizaron un emotivo encuentro.

"Fue mi primer ídolo de la infancia y también el de mi hermano Isra. Un placer saludarte míster", le dijo 'El Niño', que quiso fotografiarse con el técnico valenciano del Eldense en el encuentro disputado en Alcalá de Henares (1-1).

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Siete meses después, los dos exdelanteros vuelven a verse las caras en un decisivo encuentro por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El Eldense podría regresar al fútbol profesional si gana al Atlético Madrileño y el filial rojiblanco mantendría opciones en caso de sumar los tres puntos en Elda. EFE

jas/nhp/cmm

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EFE

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