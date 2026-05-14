Albares y su homólogo kuwaití urgen a la paz y a respetar la legalidad en Oriente Medio

Madrid, 14 may (EFE).- El Ministro de Asuntos Exteriores, se ha reunido este jueves con su homólogo kuwaití, el jeque Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, constatando "la excelente" relación bilateral y el potencial de desarrollo futuro, y ambos han llamado a la paz y al respeto al derecho internacional en el marco de la crisis en Oriente Medio.

En el primer encuentro que han mantenido los dos ministros, Albares ha agradecido a Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah que haya visitado Madrid en unos momentos tan difíciles para los países del Golfo y ha reclamado que se garantice la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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A través de un comunicado de Exteriores y de la cuenta de X del ministro, Albares ha dado cuenta de esta reunión que se ha celebrado en la sede del ministerio y ha reiterado su solidaridad con el pueblo kuwaití por los ataques "injustificados" de Irán, elogiando su postura "de contención en el marco del conflicto".

Albares ha instado a todas las partes a respetar el alto el fuego hasta que las negociaciones culminen en una solución que ponga fin al conflicto y ha insistido en pedir "moderación y diplomacia".

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Ambos ministros han expresado también su preocupación por la situación humanitaria en Gaza y han urgido a que se consolide el alto el fuego en Líbano. EFE