La Bolsa española abre este viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro

Madrid, 14 may (EFE).- La Bolsa española abrirá este viernes 15 de mayo sus puertas a pesar de que se celebra en Madrid capital y en algunos municipios la festividad de su patrón, San Isidro Labrador.

El mercado español operará este 15 de mayo con total normalidad, al no estar incluido este festivo en el calendario establecido por Bolsas y Mercados Españoles (BME), que este año 2026 cuenta con cinco días en los que el mercado de España no abre.

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Hasta el momento, la Bolsa española ha cerrado en cuatro festividades de las cinco establecidas: el 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo; el 6 de abril, Lunes de Pascua; y el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo.

De este modo, sólo queda ya un festivo en el que la Bolsa española no opere este año, que será el 25 de diciembre, Navidad.

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Al igual que otros años, tanto el 24 de diciembre, Nochebuena, como el 31 de diciembre, Nochevieja, el mercado tendrá actividad solo media sesión, hasta las 14:00 horas.

En el año actual, la Bolsa española cuenta con un festivo menos que en 2025 cuando fueron seis, ya que el 26 de diciembre día que BME consideró inhábil el año pasado, caerá éste en sábado.

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Desde 1998, las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mantienen un calendario de sesiones unificado con Europa para que no se produzcan distorsiones en los precios de los valores y se evite en lo posible arbitrajes entre las diferentes plazas bursátiles.

La reducción de los festivos para el mercado español se ha ido abordando de manera progresiva desde el año 2005 con el fin de que haya una concordancia con las bolsas europeas, que contaban con menos festivos que la española. EFE

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