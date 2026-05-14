Espana agencias

Repsol tiene un excedente de hasta el 25 % de las necesidades de queroseno de sus clientes

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha valorado el "esfuerzo relevante" de la energética para garantizar el suministro de queroseno en España ante la guerra en Irán, y ha asegurado que pueden suministrar todo lo que sus clientes necesitan y "tener un excedente de un 20-25 % de esas necesidades".

Durante su discurso ante la junta de accionistas de Repsol, Imaz ha vaticinado que "va a haber periodos de complejidad en Europa en las próximas semanas y meses", aunque en España se está "mejor pertrechado", y ha dicho que espera que la región "aprenda la lección y apueste por una visión abierta por todas las energías".

PUBLICIDAD

Esto pasará por situar la seguridad de suministro, la asequibilidad de la energía y la competitividad industrial en el "frontispicio" de todas las políticas energéticas, ha añadido.

Respecto al impacto de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, Imaz ha destacado el "firme compromiso" de la compañía con garantizar el suministro de la energía "que España y Portugal necesitan".

PUBLICIDAD

En este sentido, Repsol ha invertido más de 1.500 millones de euros desde el pasado 1 de marzo "para estar mejor preparados y tener el queroseno que necesita la economía española este verano y a lo largo de todo el año".

A día de hoy, la multinacional española puede suministrar "todo lo que sus clientes necesitan y tener un excedente aproximado de un 20-25 % de esas necesidades", después de haber aumentado inventarios "fuertemente", y haber cambiado logísticas y procesos de producción.

"¿Estamos absolutamente protegidos? No, pero esta casa ha hecho un esfuerzo relevante para salvar un sector clave de la economía española, el turismo, y la economía y la vida de las personas que habitan en las islas Canarias y Baleares", ha enfatizado Imaz.

Durante su intervención y en el posterior turno de preguntas de los accionistas, el consejero delegado de Repsol ha hablado de la "apuesta personal" del presidente de la compañía, Antonio Brufau, por invertir en refinerías aun cuando países del entorno, como Francia e Italia, cerraron la mitad de las suyas a partir de 2008.

"En España estamos mucho mejor pertrechados porque hicimos los deberes e invertimos en refino en contra de todas las señales que se estaban dando por parte de las autoridades europeas", ha aseverado.

Imaz se ha referido al escenario actual, marcado por la falta del suministro energético de Ormuz, como un acontecimiento "inédito", y considera que si mañana mismo hubiese un acuerdo que abriera de forma inmediata el estrecho "se necesitarían dos o tres meses para unos flujos medianamente normalizados a Europa". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenados a 12 y 8 años de prisión los acusados del crimen de Puerto Lumbreras (Murcia)

Infobae

Casa 47 sortea las 171 viviendas de su convocatoria piloto en Valencia, Vigo y Mieres

Infobae

El 51% de los demandantes de vivienda busca comprar y el 37% alquilar, según Fotocasa

Infobae

Renfe y Cercanías se reforzarán con dos millones de plazas por la visita del papa a Madrid

Infobae

Asociación exige a Sánchez cumplir con las víctimas del franquismo tras el aviso de la ONU

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

Los rostros de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

Israel acusa a Lamine Yamal de “fomentar el odio” por ondear una bandera palestina durante la celebración del Barça

ECONOMÍA

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

La jubilación parcial cambia en España: así puedes retirarte antes de tiempo y seguir trabajando a la vez en 2026

El Banco de España señala la guerra y la vivienda como los grandes focos de incertidumbre para la economía

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Aunque estés trabajando sin papeles, tienes derecho a una indemnización”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse