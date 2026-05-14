Repsol tiene un excedente de hasta el 25 % de las necesidades de queroseno de sus clientes

Madrid, 14 may (EFE).- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha valorado el "esfuerzo relevante" de la energética para garantizar el suministro de queroseno en España ante la guerra en Irán, y ha asegurado que pueden suministrar todo lo que sus clientes necesitan y "tener un excedente de un 20-25 % de esas necesidades".

Durante su discurso ante la junta de accionistas de Repsol, Imaz ha vaticinado que "va a haber periodos de complejidad en Europa en las próximas semanas y meses", aunque en España se está "mejor pertrechado", y ha dicho que espera que la región "aprenda la lección y apueste por una visión abierta por todas las energías".

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Esto pasará por situar la seguridad de suministro, la asequibilidad de la energía y la competitividad industrial en el "frontispicio" de todas las políticas energéticas, ha añadido.

Respecto al impacto de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, Imaz ha destacado el "firme compromiso" de la compañía con garantizar el suministro de la energía "que España y Portugal necesitan".

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En este sentido, Repsol ha invertido más de 1.500 millones de euros desde el pasado 1 de marzo "para estar mejor preparados y tener el queroseno que necesita la economía española este verano y a lo largo de todo el año".

A día de hoy, la multinacional española puede suministrar "todo lo que sus clientes necesitan y tener un excedente aproximado de un 20-25 % de esas necesidades", después de haber aumentado inventarios "fuertemente", y haber cambiado logísticas y procesos de producción.

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"¿Estamos absolutamente protegidos? No, pero esta casa ha hecho un esfuerzo relevante para salvar un sector clave de la economía española, el turismo, y la economía y la vida de las personas que habitan en las islas Canarias y Baleares", ha enfatizado Imaz.

Durante su intervención y en el posterior turno de preguntas de los accionistas, el consejero delegado de Repsol ha hablado de la "apuesta personal" del presidente de la compañía, Antonio Brufau, por invertir en refinerías aun cuando países del entorno, como Francia e Italia, cerraron la mitad de las suyas a partir de 2008.

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"En España estamos mucho mejor pertrechados porque hicimos los deberes e invertimos en refino en contra de todas las señales que se estaban dando por parte de las autoridades europeas", ha aseverado.

Imaz se ha referido al escenario actual, marcado por la falta del suministro energético de Ormuz, como un acontecimiento "inédito", y considera que si mañana mismo hubiese un acuerdo que abriera de forma inmediata el estrecho "se necesitarían dos o tres meses para unos flujos medianamente normalizados a Europa". EFE

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