Maíllo dice que Moreno perderá las elecciones por la sanidad, "como Susana Díaz en 2018"

Sevilla, 14 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado este jueves que el presidente y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, va a perder las elecciones del próximo domingo "por la misma razón que lo hizo Susana Díaz en 2018, la sanidad".

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la que ha estado acompañado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Maíllo ha criticado las "mentiras continuadas" de Moreno en asuntos como la crisis del cribado de cáncer de mama.

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Ha criticado que pasen los días y el presidente de la Junta "siga sin contar la verdad del escándalo" de los cribados y ha asegurado que "si el Gobierno fuera decente lo contaría antes de votar, pero si lo cuentan perderían las elecciones".

"Tenemos acreditados fallecimientos por diagnósticos dudosos que no tuvieron seguimiento y también mujeres con procesos de curación mucho más penosos y largos", ha denunciado Maíllo, que ha indicado que "Andalucía no merece un gobierno que mienta, sino que diga la verdad".

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El candidato de Por Andalucía se ha comprometido a realizar una auditoría externa que "analice caso a caso, haga seguimiento, evaluación y concluya qué pasó" para reivindicar responsabilidades políticas y medidas de indemnización a las víctimas.

Ha asegurado que la coalición tiene "documentados" tres fallecimientos debido a los fallos en los cribados y ha añadido que Amama habla de seis, a la vez que ha criticado que la Junta obligue a las afectadas a acudir a los tribunales para conseguir una indemnización.

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"Moreno dice que no le constan fallecimientos para no atarse de pies y manos", ha denunciado Maíllo, que ha recordado que antes el seguimiento y la planificación de los cribados estaba a cargo de la Escuela de Salud Pública, cuya externalización ha dado como resultado "el deterioro" de la sanidad pública.

Por ello ha prometido garantizar una sanidad que sea "un orgullo de nuevo", en la que el médico de cabecera pueda atender en menos de dos horas o que "llames a urgencias y te atiendan sin tener que esperar agónicamente". EFE

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