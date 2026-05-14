PP pide debatir en el Congreso el cierre de los presupuestos de 2024 y sus modificaciones

Madrid, 14 may (EFE).- El PP ha solicitado un cambio en el orden del día de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del próximo 21 de mayo, con el objetivo de debatir el cierre presupuestario de 2024 y todas las modificaciones llevadas a cabo por el Gobierno.

Así lo han anunciado este jueves la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, que han criticado la utilización por parte del Gobierno de "chapuzas" presupuestarias para garantizar su permanencia en el poder.

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Gamarra se ha referido a la declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas, que ha detectado la utilización de fondos europeos sobrantes para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros.

La Comisión Europea aclaró posteriormente que los Estados miembros pueden usar la liquidez que proporcionan los desembolsos de ese mecanismo para cubrir de manera temporal otros gastos presupuestarios, aunque preguntado por este asunto Nadal ha insistido en que el Tribunal de Cuentas ha mostrado sus dudas de que "eso se pueda hacer".

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A juicio de Gamarra, el Ejecutivo no tiene "habilitación legal" ni "respaldo de las Cortes" para llevar a cabo esas modificaciones presupuestarias y ha considerado que estar en el tercer año de una legislatura sin haber aprobado ni un solo presupuesto es "una anomalía democrática".

"El Gobierno impide al Parlamento llevar a cabo una de sus funciones fundamentales, que es debatir y aprobar los presupuestos generales del Estado", ha lamentado la dirigente popular, quien ha acusado al Gobierno de llevar a cabo "una ingeniería contable que encubre un fraude democrático".

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La dirigente popular ha considerado que el Parlamento debe "recuperar sus plenas funciones" con el análisis y la aprobación de la cuenta final de 2024, un momento en el que las fuerzas políticas recuperarán su capacidad de pronunciarse al respecto y tendrán la oportunidad de decir lo que opinan.

A juicio de Nadal las sucesivas prórrogas de las cuentas de 2023, las últimas en vigor, suponen una "dictadura presupuestaria". EFE

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