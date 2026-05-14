Abascal espera que a Moreno se le pase "el berrinche" a la hora de pactar con Vox

Priego de Córdoba (Córdoba), 14 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que espera que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se le "pase el berrinche" y la "cabezonería" ante un posible pacto con su formación tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

En declaraciones a los periodistas en Priego de Córdoba (Córdoba), Abascal ha criticado la falta de interés mostrada por Moreno a gobernar con Vox y ha considerado que plantear una investidura "sin diálogo con nadie" supone "un ejercicio de soberbia impropio de un gobernante democrático".

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A su juicio, esa posición implica "no respetar a los votantes de otros partidos" y, en particular, a los de Vox.

Abascal también ha cargado contra Moreno por haberse mostrado partidario de la regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno central.

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Ha expresado que se trata del "destrozo más injusto del Estado del bienestar" ya que, según ha manifestado, los inmigrantes "viven del esfuerzo" de los españoles.

Ante esta situación ha incidido en que, si Vox entra en el Gobierno andaluz, promoverá cambios legislativos para repatriar a todos los inmigrantes ilegales, deportar "delincuentes extranjeros" e iniciar "un proceso de remigración" de inmigrantes que "viven de ayudas sociales".

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Preguntado por el perfil "moderado" que Moreno está adoptando durante la campaña, Abascal ha asegurado que se trata de "una estratagema" para no hablar de lo que preocupa a los andaluces.

En materia de política agraria, ha acusado al PP de haber "criminalizado" al campo por su apoyo Mercosur y ha sostenido que Vox es el único partido que defiende a agricultores y ganaderos "en Bruselas, en el Parlamento Nacional y en los parlamentos regionales".

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Sobre las informaciones que supuestamente relacionan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con presuntos casos de blanqueo y corrupción, el líder de Vox ha aseverado que Zapatero es un "capo socialista" y que el Ejecutivo central actúa como una mafia que intenta asaltar todas las instituciones. EFE

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