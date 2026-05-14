Espana agencias

Abascal espera que a Moreno se le pase "el berrinche" a la hora de pactar con Vox

Guardar
Google icon

Priego de Córdoba (Córdoba), 14 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que espera que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se le "pase el berrinche" y la "cabezonería" ante un posible pacto con su formación tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

En declaraciones a los periodistas en Priego de Córdoba (Córdoba), Abascal ha criticado la falta de interés mostrada por Moreno a gobernar con Vox y ha considerado que plantear una investidura "sin diálogo con nadie" supone "un ejercicio de soberbia impropio de un gobernante democrático".

PUBLICIDAD

A su juicio, esa posición implica "no respetar a los votantes de otros partidos" y, en particular, a los de Vox.

Abascal también ha cargado contra Moreno por haberse mostrado partidario de la regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno central.

PUBLICIDAD

Ha expresado que se trata del "destrozo más injusto del Estado del bienestar" ya que, según ha manifestado, los inmigrantes "viven del esfuerzo" de los españoles.

Ante esta situación ha incidido en que, si Vox entra en el Gobierno andaluz, promoverá cambios legislativos para repatriar a todos los inmigrantes ilegales, deportar "delincuentes extranjeros" e iniciar "un proceso de remigración" de inmigrantes que "viven de ayudas sociales".

Preguntado por el perfil "moderado" que Moreno está adoptando durante la campaña, Abascal ha asegurado que se trata de "una estratagema" para no hablar de lo que preocupa a los andaluces.

En materia de política agraria, ha acusado al PP de haber "criminalizado" al campo por su apoyo Mercosur y ha sostenido que Vox es el único partido que defiende a agricultores y ganaderos "en Bruselas, en el Parlamento Nacional y en los parlamentos regionales".

Sobre las informaciones que supuestamente relacionan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con presuntos casos de blanqueo y corrupción, el líder de Vox ha aseverado que Zapatero es un "capo socialista" y que el Ejecutivo central actúa como una mafia que intenta asaltar todas las instituciones. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenados a 12 y 8 años de prisión los acusados del crimen de Puerto Lumbreras (Murcia)

Infobae

Casa 47 sortea las 171 viviendas de su convocatoria piloto en Valencia, Vigo y Mieres

Infobae

El 51% de los demandantes de vivienda busca comprar y el 37% alquilar, según Fotocasa

Infobae

Renfe y Cercanías se reforzarán con dos millones de plazas por la visita del papa a Madrid

Infobae

Asociación exige a Sánchez cumplir con las víctimas del franquismo tras el aviso de la ONU

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

Los rostros de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

Israel acusa a Lamine Yamal de “fomentar el odio” por ondear una bandera palestina durante la celebración del Barça

ECONOMÍA

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

La jubilación parcial cambia en España: así puedes retirarte antes de tiempo y seguir trabajando a la vez en 2026

El Banco de España señala la guerra y la vivienda como los grandes focos de incertidumbre para la economía

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Aunque estés trabajando sin papeles, tienes derecho a una indemnización”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse