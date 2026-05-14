La Fundación Dalí adquiere un cuadro del artista de 1926 de una colección privada

Barcelona, 14 may (EFE).- El Teatro-Museo de Figueres (Girona) expondrá a partir de este viernes el óleo de Salvador Dalí 'Départ. Homenaje al Noticiario Fox', una pieza de 1926 que ha adquirido recientemente la Fundación Dalí de una colección privada de España.

Los responsables de la Fundación Dalí, con su presidente Jordi Mercader al frente, han informado de la compra, que incrementa su fondo de obra del pintor surrealista.

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'Départ. Homenaje al Noticiario Fox' es un óleo sobre madera de 43 por 31,5 centímetros, que evoca el mundo por entonces moderno, en el que aparecen figuras humanas, una femenina y la otra de un marinero, y que se exhibirá en la denominada Sala del Tesoro.

Jordi Mercader ha explicado que las opciones de adquirir obra se presentan "muy pocas veces" y que por eso hay que intentar aprovecharlas, mientras que la directora de los Museos Dalí, Montse Aguer, ha considerado que esta en concreto "completa muy bien la colección de la Fundación".

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Otro asunto mencionado por Mercader durante el anuncio de la compra y la presentación de la memoria de 2025 de la institución que encabeza ha sido el del proyecto de ampliación del Teatro-Museo Dalí.

En 2024, la Fundación compró una casa aneja al espacio museístico, denominada Giralt Ventolà, formada por un establecimiento comercial en el bajo que diseñó Salvador Dalí y dos plantas superiores.

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La previsión es que la ampliación esté operativa en 2029, pendiente ahora de disponer del proyecto básico que permita pedir licencias de obra al Ayuntamiento para desarrollar el proyecto técnico.

La idea desvelada por Jordi Mercader y Montse Aguer es incorporar dos zonas amplias de exposición y mejorar el confort de los visitantes.

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Sobre la posibilidad de que permitan también incrementar el número de visitantes, cercano al millón en 2025 entre los tres museos Dalí -Figueres, Cadaqués y Púbol-, Mercader ha señalado que se está muy cerca del aforo actual de 1,1 millones y que el objetivo es aumentar en base a una desestacionalización de afluencia de público.

La otra palanca para ganar público, después de un ligero descenso en 2025 respecto a 2024, al pasar de superar 1.005.000 visitantes a 945.944, es la internacionalización.

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Tras atribuir el descenso de visitantes a cuestiones geopolíticas, los responsables de la Fundación Dalí, con su director general, Fèlix Roca, también presente, han detallado factores para alcanzar ese objetivo, que incluyen la estrategia digital o los acuerdos con grandes museos para traer obra suya a Figueres dentro del relato daliniano.

"La gente que venga a Barcelona tendrá presente que vale la pena desplazarse a Figueres para ver cosas interesantes", ha indicado Mercader.

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El ejercicio de 2025 se ha cerrado con más de 19 millones de euros de ingresos y el principal visitante es el de origen francés (23%), seguido del procedente de Cataluña (22%), mientras que el del resto de España se sitúa en un 11%.

La Fundación Dalí ha firmado un acuerdo con la empresa Iladart para regular las esculturas seriadas del artista y mostrar las piezas homologadas en el Palacio Gaviria de Madrid. EFE

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