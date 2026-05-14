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Confirman la condena de los dos menores coautores del crimen de la educadora en Badajoz

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Mérida, 14 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado las sanciones interpuestas a los dos menores como coautores de asesinato y robo con violencia, a seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada, por el crimen de la educadora social Belén Cortés.

La Sala, por otra parte, ha estimado parcialmente el recurso de la tercera menor y la absuelve del delito de asesinato como cómplice, aunque mantiene la medida de dos años de internamiento en régimen cerrado por el delito de robo con violencia, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

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El alto tribunal extremeño recuerda que al día siguiente de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores se notificó un auto de aclaración/rectificación de errores materiales, resolución de fecha 10 diciembre de 2025.

La Sala, atendiendo al recurso, señala que “el contenido de esta postrera resolución excede del estrecho margen que habría de tener un auto de rectificación de errores, pues se añade un párrafo que antes no existía en la sentencia, y sobre ese párrafo nuevo (y novedoso) se asienta la condena como cómplice del delito de asesinato. Jurídicamente, esto no es posible realizarlo, y menos contra reo”.

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Los hechos sucedieron durante la noche del 9 de marzo de 2025, en un piso tutelado de la urbanización Guadiana en Badajoz, en el que estaban custodiados los menores, y el cuerpo de la educadora, de 35 años, fue hallado por la Policía la madrugada del 10 de marzo de 2025.

La sentencia, que ha sido notificada este jueves a las partes, no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación. EFE.

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EFE

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