Espana agencias

Begoña Gómez reitera a la Audiencia de Madrid: Se la investiga por ser cónyuge de Sánchez

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, ha pedido a la Audiencia de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer sentarla frente a un jurado popular, y ha vuelto a insistir en que se la está investigando "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Una denuncia que ya formuló en el recurso en el que pedía al juez Peinado revocar el auto en el que propuso juzgarla por un tribunal de jurado y que, tras el rechazo del magistrado, ahora vuelve a formular ante la Audiencia Provincial.

PUBLICIDAD

En su nuevo recurso, el abogado Antonio Camacho carga duramente contra el juez Peinado por despachar sus argumentos sin motivación alguna con una "copia mecánica" de la fundamentación jurídica que utilizó en otra de sus resoluciones.

Esa copia implica, según el abogado, que ninguna de las argumentaciones "ha recibido respuesta", y subraya que "una respuesta genérica o evasiva" supone, en la práctica, "silenciar" los argumentos de Begoña Gómez.

PUBLICIDAD

La defensa de Gómez solicitó recientemente dejar en suspenso el procedimiento mientras la Audiencia Provincial resolvía una serie de recursos pendientes, como el de la Fiscalía, contra la propuesta de Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés fuesen juzgados por un jurado popular.

Antonio Camacho, según expone en el recurso conocido este jueves, considera que Peinado ha incurrido "en una palmaria vulneración del deber constitucional de motivación", algo que lleva denunciando desde el inicio del procedimiento.

Pero también insiste en que no hay indicios en su contra y, al considerar que el juez no respondió a uno solo de sus argumentos, se remite a su anterior recurso para ir refutando, uno por uno, los cuatro delitos que el magistrado le imputa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Cuestiona, por ejemplo, que el juez intente vincular la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas de Begoña Gómez en su ámbito laboral, y que pretenda así "construir" el "relato" de un presunto tráfico de influencias.

Cuando, sostiene, "no fue el cambio institucional de su cónyuge lo que llevó a ampliar su actividad docente sino su experiencia previa", y recuerda que Begoña Gómez ya dirigía un máster en el Universidad Complutense desde 2012, cuando Pedro Sánchez no era "ni siquiera" secretario general del PSOE.

"Absolutamente falaz" considera la afirmación de que Juan Carlos Barrabés ayudó a Begoña Gómez en el establecimiento de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense, cuando este empresario "no tuvo ninguna relación" con la misma.

Y subraya asimismo que Begoña Gómez declaró en calidad de testigo, y no de investigada, en las pesquisas que tiene abiertas la Fiscalía Europea sobre una serie de contratos adjudicados a una empresa de Barrabés.

En su recurso, donde habla de "relato falaz" del magistrado, asegura que "no se ha acreditado la existencia de una conducta activa destinada a influir en un funcionario público y no existe ningún beneficio económico" por parte de Begoña Gómez.

Defiende asimismo que no hay "ningún indicio" de corrupción en los negocios en torno a la financiación para la cátedra, de que se haya apropiado del software que se elaboró para la misma, ni de malversación de dinero público en el trabajo que desempeña su asesora para ella. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenados a 12 y 8 años de prisión los acusados del crimen de Puerto Lumbreras (Murcia)

Infobae

Casa 47 sortea las 171 viviendas de su convocatoria piloto en Valencia, Vigo y Mieres

Infobae

El 51% de los demandantes de vivienda busca comprar y el 37% alquilar, según Fotocasa

Infobae

Renfe y Cercanías se reforzarán con dos millones de plazas por la visita del papa a Madrid

Infobae

Asociación exige a Sánchez cumplir con las víctimas del franquismo tras el aviso de la ONU

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

España dejará de conceder y renovar residencias a los venezolanos por razones humanitarias a partir del 12 junio

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

Los rostros de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

Israel acusa a Lamine Yamal de “fomentar el odio” por ondear una bandera palestina durante la celebración del Barça

ECONOMÍA

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

Los mutualistas estallan contra la pasarela a la Seguridad Social: denuncian errores, exclusiones injustas y pensiones de miseria

La jubilación parcial cambia en España: así puedes retirarte antes de tiempo y seguir trabajando a la vez en 2026

El Banco de España señala la guerra y la vivienda como los grandes focos de incertidumbre para la economía

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Aunque estés trabajando sin papeles, tienes derecho a una indemnización”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “No te pueden cambiar el turno de trabajo de un día para otro”

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse