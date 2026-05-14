Los empresarios denuncian que se "manche" sin pruebas todo lo que rodea a Jordi Pujol hijo

San Fernando de Henares (Madrid), 14 may (EFE).- Las defensas de los empresarios acusados de pagar mordidas a Jordi Pujol Ferrusola han afirmado hoy que no se han aportado en el juicio pruebas sobre "ninguna irregularidad" y han denunciado que se pretenda "manchar" todo lo que rodea al primogénito del expresidente catalán como si fuese un "virus contaminante".

En la Audiencia Nacional queda visto para sentencia este jueves el juicio por la fortuna que la familia Pujol ocultó durante años en Andorra, del que fue eximido el expresidente catalán Jordi Pujol debido a su estado de salud, a los 95 años.

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En sus informes finales, las defensas de los nueve empresarios acusados de pagar mordidas al primogénito de los Pujol, para quienes la Fiscalía pide cinco años de cárcel, han insistido en que en el juicio no se ha acreditado "ninguna irregularidad" ni se ha probado ningún "acto mendaz" ni "nada por el estilo", según ha subrayado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa.

Asimismo, el letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al empresario Josep Mayola, ha insistido en que "está por demostrar" que Jordi Pujol Ferrusola haya "cometido algún delito" y, en este contexto, ha denunciado que se ha pretendido "manchar absolutamente a todo el mundo que rodea" al hijo mayor del expresidente catalán, como si fuese un "virus contaminante".

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La Fiscalía sostiene que la fortuna que los Pujol ocultaron durante años en Andorra no procede de la "deixa (legado)" de Florenci Pujol, padre del expresidente Jordi Pujol, como alegan las defensas, sino de comisiones pagadas por empresas que fueron adjudicatarias de contratos con la Generalitat.

Monguilod se ha referido a la confrontación que hizo el fiscal en su informe del "discurso público de 'Espanya ens roba' (España nos roba)" que algunos sectores han blandido desde hace años en Cataluña, con el fraude fiscal y el "saqueo" cometido presuntamente por los Pujol.

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"El fiscal recordó una frase repugnante, que este letrado, que es catalán, no ha utilizado nunca y se ha enfrentado públicamente a ella, lo de 'España nos roba', porque España no ha robado nunca, quizá algún Gobierno pero los gobiernos se cambian con una urna y esto es una ofensa a los españoles que no se puede tolerar", ha indicado Monguilod.

El letrado ha añadido que también ve "repugnante" el "a por ellos" con el que en algunos puntos de España se jaleó a los agentes de las fuerzas de seguridad que acudieron a Cataluña a evitar el referéndum del 1-O de 2017.

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Y en este contexto, ha resaltado: "Durante la instrucción del caso en ocasiones me ha dado la sensación, por la actuación de cierta Policía mal llamada patriótica y de otros intervinientes, que parecía que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o ser catalán".

"En todo caso sé que este tribunal, que merece todo mi respeto, no lo va a permitir y valorará en conciencia, como ordena la ley, la prueba practicada sin influencias ajenas a su labor y no podrá concluir en otra cosa que en una sentencia absolutoria", ha remarcado.

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Por su parte, Fuster-Fabra también ha subayado que "esta causa empezó al revés, colocando a Jordi Pujol Ferrusola como una especie de virus contaminante al partirse de la base de que es un delincuente financiero" y que "a partir de ahí se deduce que toda su familia y los empresarios que han tratado con él ha cometido delitos y se convierten en afines a CDC". EFE.

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