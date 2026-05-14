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Despedida en Aznalcóllar a "El Cabrero" tras cerrar su capilla ardiente y ser incinerado

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Aznalcóllar (Sevilla), 14 may (EFE).- Los vecinos de Aznalcóllar (Sevilla) han despedido este jueves al cantaor José Domínguez Muñoz 'El cabrero', fallecido este miércoles a los 81 años, una vez que ha cerrado su capilla ardiente y el cuerpo ha sido trasladado a la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor para ser incinerado.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha informado a EFE de que, como estaba previsto, a las 11.30 ha cerrado la capilla ardiente, tras prolongarse una hora y media esta mañana con respecto a lo previsto, dada la gran cantidad de personas que ayer se quedaron sin entrar en el Teatro Municipal Pepe Fernández para despedirse del cantaor.

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De esta forma, tras cerrar a las 22.30, se decidió que abriese de nuevo a las 10.00 horas de este jueves y cerró a las 11.30, para posteriormente despedirse al féretro a la salida del teatro.

Una vez terminado el velatorio, y por deseo expreso de la familia, se ha realizado el traslado al lugar donde será incinerado en la más absoluta intimidad.

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​El Ayuntamiento ha expresado "su más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de afecto recibidas", y ha valorado "enormemente el respeto y el cariño mostrado por los varios miles de visitantes llegados de todos los rincones de la geografía española".

Además, ha subrayado "la presencia de artistas de todas las disciplinas y del mundo del flamenco en especial".

"​Su apoyo y su presencia son el mejor testimonio del legado imborrable que nos deja", ha concluido el alcalde. EFE

fcs/fs/bal

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EFE

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