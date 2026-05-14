CEOE eleva al 3,1 % su previsión de inflación para 2026 si cesa pronto la guerra de Irán

Madrid, 14 may (EFE).- La CEOE ha elevado hasta el 3,1 % su previsión de inflación para 2026 si el conflicto en Oriente Próximo se resuelve en las próximas semanas, pero, de no ser así, la tasa podría ser superior, ya que el encarecimiento de la energía y las materias primas se podría trasladar a otros productos.

La patronal revisado sus previsiones una vez conocido que el índice de precios de consumo (IPC) se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno.

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Para la CEOE, estas medidas han contenido el incremento de los precios de los productos energéticos, lo que ha permitido que la inflación general se haya desacelerado hasta el 3,2 %, mientras que la subyacente también registra un avance más contenido, del 2,8 %.

El encarecimiento del petróleo y de otros productos energéticos, como el gas, ya se refleja en los precios de la energía, pero "su impacto podría ser mayor y extenderse al precio de otros bienes si el conflicto se alarga en el tiempo", dice la CEOE, que recuerda que "a fecha de hoy la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz sigue restringida".

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La CEOE expone que en los primeros días de mayo el precio del petróleo Brent ha mostrado una elevada volatilidad, ya que parecía que se estaba negociando un posible acuerdo entre EEUU e Irán, "aunque finalmente no se produjo y la situación sigue siendo tensa".

Y recuerda que la incertidumbre sobre la resolución del conflicto y el reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (EIA), que señala que las reservas se están consumiendo con rapidez, "hacen que el precio del petróleo pueda continuar elevado los próximos meses". EFE

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