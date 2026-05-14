Las nominaciones del Basque Culinary World Prize se abren a todo el sector gastronómico

San Sebastián, 14 may (EFE).- El Basque Culinary World Prize 2026 se fallará este año en Brasil y por primera vez se podrá nominar no solo a chefs, también a profesionales del sector gastronómico con iniciativas transformadoras que tengan impacto en la innovación, la educación, el medio ambiente, la salud y la industria alimentaria, entre otros.

El plazo de nominaciones para esta undécima edición está ya ha abierto y profesionales e instituciones del sector del todo el planeta podrán proponer a candidatos hasta el próximo 15 de julio.

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El ganador será seleccionado en la reunión que un jurado internacional celebrará en Brasil en el mes de noviembre, en un evento abierto al público, según ha informado el Basque Culinary Center en una nota.

El jurado, presidido por Joan Roca (España), estará formado por algunos de los chefs más influyentes, entre ellos Michel Bras (Francia), Manu Buffara (Brasil), Dominique Crenn (Francia/EEUU), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina), Trine Hahnemann (Dinamarca) y Elena Reygadas (México).

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Este reconocimiento pionero, creado por el Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco, está dotado con 100.000 euros y en sus primeras diez ediciones a premiado a chefs de todo el mundo, desde la venezolana María Fernanda di Giacobbe en 2016 a la estadounidense de origen mexicano Leticia Landa el pasado año.

Lo han recibido tres cocineros españoles: Andrés Torres (2024), Xanty Elías (2021) y José Andrés (2020). EFE

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