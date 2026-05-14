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El perito que analizó SMS atribuidos a Fernández Díaz en Kitchen apunta a manipulación

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Madrid, 14 may (EFE).- El perito que a petición del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz analizó mensajes registrados ante notario por el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez, claves para la imputación del exministro en Kitchen, ha apuntado durante el juicio a una posible manipulación porque "algo no cuadra".

La Audiencia Nacional ha continuado este jueves el juicio del caso Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación incriminatoria, y ha analizado los mensajes supuestamente de 2013 que Francisco Martínez atribuyó a Jorge Fernández Díaz, uno con una alusión al exchófer del tesorero Sergio Ríos, presunto confidente de la trama, también acusado.

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Martínez los registró ante dos notarios, que emitieron sendas actas y este jueves el perito que las analizó a petición de Fernández Díaz ha puesto en duda la autenticidad de los mensajes, ha dicho que es "imposible acreditar" que fueran enviados por el exministro e incluso considera que no se trata de SMS de 2013, como reflejaron ambos notario.

"Todo parece indicar que esto no está bien (...) hay elevados indicios de que aquí hay algo que no cuadra, que hay algún tipo de manipulación", ha dicho este perito, que ha apuntado a varias "incongruencias", especialmente a que los pantallazos que aparecen en las actas notariales no tienen la misma morfología, el mismo aspecto, incluidos dos mensajes que aparecen en el mismo acta y supuestamente provenían del mismo terminal.

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Ha destacado además que los notarios atestiguan que los mensajes están en el teléfono de Francisco Martínez y que también está el contacto telefónico de Fernández Díaz, "pero no establecen causa efecto".

Además, se eliminan mensajes, sin decir el procedimiento, por lo que este perito considera que si la conversación no está completa está manipulada, pues un mensaje solo carece de contexto. "Un notario quizá lo puede hacer, un perito no puede hacer eso porque estaría mutilando la prueba", ha recalcado a preguntas de la defensa de Fernández Díaz.

A continuación han seguido preguntando el Ministerio Fiscal y varias acusaciones, interrogatorio en el que el perito se ha quejado de las interrupciones del fiscal o de los letrados, a los que cortaba, como también ha hecho con la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que le ha llamado la atención. A este perito no le ha preguntado la defensa de Francisco Martínez.

Este experto ha insistido en que para registrar una evidencia digital hay que hacer un volcado del móvil, ha criticado que en las actas notariales no aparezca ni el "imei" del terminar, es decir su DNI o número de chasis e incluso ve posible que se usaran aplicaciones para hacer SMS falsos.

"Los notarios tuvieron que ser de alguna forma engañados o confundidos, hay deficiencias técnicas gravísimas en esos supuestos mensajes", ha recalcado este perito, que ante preguntas de las acusaciones ha admitido que Francisco Martínez pudo cambiar de móvil entre las visitas a los dos notarios y que las capturas de pantalla pudieron ser recortadas.

Este perito también hizo a petición de Fernández Díaz un volcado del móvil del exministro, aunque ante las preguntas del fiscal ha explicado que este le dijo que el móvil que tenía en 2013 fue reseteado una vez que dejó de ser ministro, por lo que el contenido que tenía quedó borrado.

Los supuestos SMS, cuya veracidad niega el exministro, fueron claves para su imputación, llevaron incluso a un careo en instrucción entre Fernández Díaz y su exnúmero dos plagado de reproches en el que coincidieron en negar la llamada operación Kitchen.

En el juicio de Kitchen han declarado como testigos los dos notarios, que no hicieron comprobaciones para verificar que aquellos mensajes provenían realmente del exministro.

Ante el tribunal ha declarado también un perito que realizó un informe caligráfico sobre 21 fotocopias de recibís que obran en la causa y que ha explicado que el texto manuscrito se atribuye al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, mientras que no se ha podido confirmar que la firma sea suya al ser "muy sencilla" y no haber "cotejo adecuado".

La atribución de los textos se hizo "con reservas" por ser el formato una fotocopia, pero el perito ha subrayado que "la parte manuscrita" es de Ríos y no de un tercero. EFE

(Foto)

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EFE

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