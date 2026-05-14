Las familias LGTBI celebran su día con retos pendientes y objetivos cumplidos

Diego Márquez

Sevilla, 14 may (EFE).- Las familias homoparentales -compuestas por parejas del mismo sexo con hijos- viven su día a día con retos comunes a los que tiene la mayoría, como la conciliación, a los que se suman otros propios de este colectivo, como pueden ser los relacionados con la visibilidad o la educación.

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El Día Internacional de las Familias se celebra este viernes, como cada 15 de mayo de cada año, para crear conciencia sobre el papel de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, según Naciones Unidas.

El tema de la conmemoración de 2026, 'Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil', pone de relieve cómo el aumento de las desigualdades configura la vida familiar e influye en el futuro de los niños.

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Aboga por una mayor inversión en políticas integradas y orientadas a la familia para reducir las diferencias sociales y apoyar un desarrollo saludable de los niños.

En 2006, ya con el matrimonio entre personas del mismo sexo en vigor en España, la entonces Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) y la Unión de Asociaciones Familiares apuntaban en unas jornadas internacionales sobre diversidad familiar en Europa a la "importante transformación de las estructuras familiares" que se producían en ese momento en sociedades como la española.

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Se avanzaba en la adaptación de la regulación jurídica de la pareja, de la familia, de la filiación y de la parentalidad "en respuesta de las demandas que desde distintos sectores" se iban produciendo por la propia evolución de la igualdad de colectivos como el LGTBI.

Veinte años después, Patricia Ortega, madre de tres, entre ellos una niña trans de 12 años, señala a EFE que las administraciones y la sociedad en su conjunto han de ser conscientes de que hay "diversas realidades" con "muchos" niños y familias "diferentes" que requieren de apoyo y cobertura.

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El centro educativo público de Sevilla al que asiste su hija le ha brindado "muchísimo apoyo en las aulas", una situación que lamenta que puede ser "distinta" en el ámbito rural, según su experiencia en cuestiones LGTBI o de género de la mano de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera o la de familias de niños y jóvenes trans Chrysallis.

Son asociaciones con las que vería conveniente que las escuelas reforzaran su "cercanía" para aumentar la "ayuda" a las familias.

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Además, "la situación jurídica es complicada" porque "la gente no tiene por qué saber la realidad de la ley" y los padres de niños y jóvenes trans se pueden encontrar "un poco perdidos".

Donde no ha tenido problemas es en su barrio del entorno del centro de la capital andaluza, en el que esta madre destaca la diversidad de las familias en presencia de Patricia Illana y Flavie Fouchard, que tienen dos niños de diez años.

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Este matrimonio, según ha explicado Patricia Illana a EFE, valora también que haya en Sevilla "una diversidad que permite que haya todos los modelos casi posibles", lo cual habría que llevar en su opinión "a los pueblos y a todas las realidades de Andalucía".

Considera que el andaluz "adora tanto la familia" que "no hay ningún problema" independientemente del modelo, y reconoce que las diferencias económicas influyen a la hora de construir un hogar, también dentro del colectivo LGTBI.

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Sobre la visibilidad, Flavie señala que "sirve para que exista la realidad". "Si no es visible, no existe como modelo de familia" que pueda inspirar a la juventud, lo cual hace unas dos décadas era impensable.

Coincide en que, en España, leyes como la del matrimonio entre personas del mismo sexo allanaron el camino para que su familia sea una más. "Los niños nunca han recibido insultos o preguntas de este tipo de por qué tenían dos mamás y eso es de agradecer", resume. EFE

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