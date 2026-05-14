La reunión entre Educación y sindicatos acaba sin acuerdo en el tercer día de huelga

Barcelona, 14 may (EFE).- La reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos ha terminado sin acuerdo este jueves, en el tercer día consecutivo de huelga educativa, aunque las partes se han emplazado a volverlo a intentar el próximo martes para explorar si es posible salvar el principal escollo de las retribuciones.

Después de la jornada de huelga del pasado martes en toda Cataluña y la del miércoles en el Baix Llobregat y Penedès, este jueves ha sido el turno de las comarcas de Girona y Cataluña Central, donde Ustec ha cifrado en un 55 % el seguimiento -como en la anterior- y la Generalitat, un 21,5 % del total de la plantilla convocada.

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Para tratar de desescalar el conflicto, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha reunido a la mesa sectorial, en la que participan los principales sindicatos del sector, tanto los que firmaron un acuerdo con la Generalitat recientemente (CC.OO y UGT) como los que se desmarcaron y lideran el nuevo ciclo de huelgas de este mayo y junio (Ustec, Professors de Secundària y CGT).

Tras poco más de una hora compartiendo sala, la reunión ha terminado sin acuerdo después de que Educación, sin moverse de momento del marco del acuerdo con CC.OO. y UGT, haya presentado unas mejoras en escuela inclusiva que no han convencido a los sindicatos de la huelga, que han reclamado, además, incrementos retributivos.

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Las partes se ha emplazado a volverse a reunir el martes, pero la portavoz del sindicato Ustec, Iolanda Segura, ha avisado de que antes, el lunes, el departamento liderado por Esther Niubó debe incluir en el orden del día "una propuesta concreta que aborde el tema salarial, que es la cuestión que ha quedado más lejos".

Por su parte, el secretario general de Professors de Secundària (Aspepc-sps), Ignasi Fernández, ha calificado de "irrisoria" la propuesta sobre inclusiva y ha añadido: "Hoy para mí (Niubó) no es mi consellera. Si el lunes no traen una propuesta concreta -en retribuciones-, pediremos explícitamente su dimisión", ha recalcado.

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En cambio, Niubó, a través de las redes sociales, ha agradecido a las organizaciones sindicales el "tono constructivo" de la reunión y ha añadido: "Continuaremos trabajando la próxima semana, en los márgenes del acuerdo firmado (con UGT y CC.OO.), para dar respuesta a las necesidades y retos de la educación", ha afirmado.

Giménez ha detallado que han puesto sobre la mesa un refuerzo de 1.066 efectivos en los centros educativos para el próximo curso, el 60 % de los cuales se dedicarán a la escuela inclusiva, algo que los sindicatos ven con buenos ojos pero piden además aumentos salariales.

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La responsable del sector de la pública de la Federación de Educación de CC.OO. de Cataluña, Esther Vila, ha reivindicado que el curso que viene "vendrán más manos y recursos" en clave de escuela inclusiva.

Por su parte, la responsable de educación pública de UGT de Cataluña, Lorena Martínez, ha celebrado que "todos los sindicatos hayan querido participar" en la reunión organizada este jueves. EFE

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