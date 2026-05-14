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España une fuerzas con el Reino Unido para localizar a 12 de sus criminales más buscados

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Alicante, 14 may (EFE).- España y Reino Unido colaboran en la localización de 12 de los criminales británicos más buscados por las autoridades de ese país y que creen que tienen vínculos en ciudades como Alicante, Málaga o Marbella.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta en la mañana de este jueves en Alicante el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, Javier Marín, la ministra consejera del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley, el director general operativo de la NCA, Rob Jones, el director general de Crimestoppers, Mark Hallas, y el director adjunto internacional de la NCA, Rick Jones.

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La presentación forma parte de la campaña ‘Most Wanted’ en la que Reino Unido y España llevan colaborando más de 20 años y en la que han sido detenidos 98 de los 111 fugitivos incluidos, 47 de ellos dentro de las fronteras españolas.

“España es uno de los destinos preferentes para ciudadanos británicos, y más una provincia como Alicante”, ha destacado Marín, quien ha explicado que la estrategia se ha basado los principios de que la justicia "no tiene fecha de caducidad” y que la impunidad "no tiene fronteras”.

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Para Cowley, el acuerdo bilateral de colaboración policial es “fundamental” y ha detallado que la NCA trabaja “mano a mano” con los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles, mientras que Rob Jones ha avisado a los fugitivos británicos que España “no es un refugio seguro para fugitivos” y que si huyen no dejarán de buscar para traerles de vuelta para que se enfrenten a la justicia.

“Durante 20 años, Crimestoppers ha trabajado junto a la NCA y nuestros socios españoles de las fuerzas del orden para garantizar que los delincuentes que huyen del Reino Unido no escapar a la justicia”, ha explicado Mark Hallas.

La lista ‘Most Wanted’ ha incluido a delincuentes británicos vinculados con delitos sexuales, asesinato, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Es el caso de Derek McGraw Ferguson, de 62 años, que se le ha vinculado con un homicidio en Glasgow en 2007, mientras que Kevin Thomas Parle, de 45 años, es buscado en relación con un asesinato en 2004 y otro en 2005. Ambos ya habían aparecido en la lista en anteriores ocasiones.

John Rocks, de 37 años, está acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022.

Simon Dutton, de 49 años, es uno de los más buscados y se le ha acusado de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valoradas en 1,5 millones de libras. Tiene tatuado el nombre Rachel en el brazo izquierdo y cicatrices en barbilla, mano izquierda y pierna derecha.

Spenser Dillon Lamb, de 33 años y con tatuajes en cabeza, cuello, brazos y abdomen, además de una cicatriz bajo el ojo izquierdo, es buscado por suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero criminal.

Por otro lado, las autoridades creen que Francis David Parker, de 40 años, es un miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins y es buscado por dirigir mensajeros de droga y recaudar dinero.

A Matthew Purves, de 41 años, se le busca por su implicación en una conspiración para suministrar varios kilos de cocaína en el Reino Unido. Al igual que Parle y Peterborough, tiene vínculos en el sur de España.

Charlie Salisbury, de 34 años y con tatuajes de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho, es reclamado por, supuestamente, suministrar cocaína y blanquear los beneficios de delitos.

Dean Eighteen, de 48 años, es buscado por reclamaciones falsas de reembolso de IVA en nombre de dos empresas de las que era administrador único, mientras que se reclama a Philip Barry Foster, de 50 años, para que comience su condena de ocho años y medio por fraude y blanqueo de capitales.

Alexander Kuksov, de 23 años y nacionalidad rusa, ha sido acusado de estar implicado en un grupo de crimen organizado que blanqueó millones de libras entre septiembre y octubre de 2022 y también ha estado anteriormente en la lista.

Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana y que si se encuentran con alguno de los fugitivos avisen a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles o británicos, o dejen la información conseguida en la web de Crimestoppers. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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