El PSOE pide retirar los carteles electorales sobre su partido por "propaganda negra"

Sevilla, 14 may (EFE).- El PSOE de Andalucía ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral por los carteles alusivos a sus líderes y siglas aparecidos estos días en varias ciudades de la comunidad por constituir, a su juicio, "propaganda negra" y ha pedido su retirada y que se investigue quién está detrás.

Los socialistas, en una denuncia a la que ha tenido acceso EFE, han señalado que los carteles se han visto en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, y que su contenido puede ser "una actuación gravemente lesiva para la integridad del proceso electoral" y una estrategia "política anónima, engañosa y deliberadamente manipuladora".

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El PSOE, que atribuyó este miércoles la campaña al PP, ha dicho que los carteles en cuestión son de una opacidad deliberada en su autoría que tiene como fin "impedir al electorado conocer quién impulsa realmente la campaña".

Los carteles, que aparecieron el pasado miércoles 13 de mayo están "dirigidos específicamente contra el PSOE de Andalucía y contra dirigentes y referentes políticos socialistas", con frases como "que te voten en Sevilla"; "Para estos... que vuelva Susana"; o "Sin Juanfran no vamos", entre otras y "acompañadas de imágenes de dirigentes socialistas y diseñadas expresamente para proyectar ante la ciudadanía una apariencia de desafección electoral, rechazo político y desmovilización del electorado progresista respecto del PSOE de Andalucía".

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El PSOE ha pedido a la Junta Electoral que ordene la "inmediata" retirada de los carteles, que investigue la autoría de los mismos y que se pida a la Guardia Civil, Policía Nacional o Municipal a que conserve de forma "inmediata" las grabaciones de cámaras públicas o privadas, identificar coches o personas que hayan estado implicadas en la pegada de esos carteles. EFE