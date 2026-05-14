Clavijo: Canarias fue solidaria y arrimó el hombro, pero necesitábamos garantías

El Paso (La Palma), 14 may (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves que el Gobierno autonómico "actuó con solidaridad y arrimó el hombro" ante la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, pero ha señalado que para eso también necesitaban tener “garantías” sobre la seguridad del operativo.

En declaraciones a los periodistas en El Paso, La Palma, Clavijo ha vuelto a reprochar al Gobierno central "falta de lealtad institucional" y ha insistido en que "a Canarias nadie le preguntó” nada.

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Clavijo ha acusado asimismo al Ejecutivo de "ocultar información" y de “apartar a Canarias de la toma de decisiones”.

“Lo que hizo el Gobierno de Canarias fue defender a Canarias, que es nuestra obligación”, ha opinado el presidente regional, que ha añadido que “ha habido una quiebra de la confianza” entre las instituciones, si bien ha matizado que “las instituciones son instituciones” y deben seguir entendiéndose más allá de las personas o los partidos políticos.

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Preguntado por si cree que los pasajeros españoles del crucero mantendrán su intención de visitar Canarias tras lo sucedido, Clavijo respondió que esa valoración corresponde a los propios viajeros, y ha dicho que si él hubiese sido uno de los afectados, lo que le hubiese interesado es que lo evacuaran los antes posible.

“Yo sí puedo decir que en esa situación me hubiese gustado que hubiesen evacuado antes y no estar cuatro o cinco días en un buque con positivos o contagiados dentro”, ha concluido. EFE

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