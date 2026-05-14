Espana agencias

La Fiscalía pide casi 16 años de cárcel a un hombre por intentar quemar viva a su pareja

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- La Fiscalía de Madrid solicita casi 16 años de cárcel para un acusado de intentar matar a su expareja, que se disponía a finalizar una relación "caracterizada por la dominación y el desprecio de él hacia su condición de mujer", y rociarla con gasolina tras agredirla reiteradamente e intentar ahogarla con las manos.

"Hoy se va a acabar todo, te voy a matar", llegó a decirle el acusado tras rociar un bidón de gasolina en el cuerpo de su expareja e indicarle que caminara delante de él hacia la cocina, según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales.

PUBLICIDAD

La Fiscalía recoge un duro relato de la agresión machista ocurrida el 4 de septiembre de 2024 en Villanueva del Pardillo (Madrid) por la que este hombre se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el próximo martes, acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa y de otro de lesiones en el ámbito familiar.

El ministerio público pide una condena de 15 años y 9 meses de cárcel para el acusado -que está en prisión preventiva desde que fue arrestado-, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante más de 16 años, ocho años de libertad vigilada, y el pago de 20.000 euros a su expareja por daños morales.

PUBLICIDAD

La Fiscalía acusa al hombre de agredir reiteradamente a su pareja al llegar a su domicilio y percatarse de que ella había hecho las maletas tras haberle manifestado que quería separarse de él.

Según el escrito, la agredió en el sofá, "intentando incluso ahogarla con las manos". Se marchó del domicilio, pero regresó con un bidón de gasolina y tras seguir golpeándola, le roció gasolina por todo el cuerpo.

Ella, aprovechando un descuido del procesado, logró escapar de la vivienda. Él la persiguió, pero la víctima consiguió llegar a la comisaría de la localidad.

El acusado, detenido ese mismo día, se deshizo del bidón de gasolina en un contenedor próximo a su domicilio, apunta el escrito.

La víctima sufrió lesiones que precisaron de 20 días para su curación, añade la Fiscalía. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Koldo García se acoge al derecho a no declarar ante el juez sobre contratos de mascarillas de Baleares bajo sospecha

Hostelería de España aclara que se prohibirán monodosis de plástico de un solo uso en 2030

Infobae

Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

Un jurado popular enjuiciará a los acusados de amenazar de muerte y allanar la casa de un vecino de Osuna (Sevilla)

El PSOE pide permiso al Supremo para querellarse contra Aldama por injurias y calumnias

Infobae

Seis años de prisión para un padre y su hijo por apuñalar a un hombre en Almería e impedirle que avisara a emergencias

Seis años de prisión para un padre y su hijo por apuñalar a un hombre en Almería e impedirle que avisara a emergencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las caras de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: culpables de asesinato, narcotráfico y fraude fiscal

Las caras de los 12 criminales más buscados por Reino Unido que pueden estar escondidos en España: culpables de asesinato, narcotráfico y fraude fiscal

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basura y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

ECONOMÍA

Una mujer con “múltiples dolencias” y despedida por “ineptitud sobrevenida” pide la incapacidad permanente total: la Justicia se la deniega y afirma que sí puede trabajar

Una mujer con “múltiples dolencias” y despedida por “ineptitud sobrevenida” pide la incapacidad permanente total: la Justicia se la deniega y afirma que sí puede trabajar

Los españoles no renuncian a las vacaciones aunque salgan más caras: el 86% viajará este verano y uno de cada cuatro gastará más de 1.000 euros

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

DEPORTES

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La final del Mundial tendrá momento musical a lo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS actuarán durante el descanso

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse