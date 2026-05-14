La Fiscalía pide casi 16 años de cárcel a un hombre por intentar quemar viva a su pareja

Madrid, 14 may (EFE).- La Fiscalía de Madrid solicita casi 16 años de cárcel para un acusado de intentar matar a su expareja, que se disponía a finalizar una relación "caracterizada por la dominación y el desprecio de él hacia su condición de mujer", y rociarla con gasolina tras agredirla reiteradamente e intentar ahogarla con las manos.

"Hoy se va a acabar todo, te voy a matar", llegó a decirle el acusado tras rociar un bidón de gasolina en el cuerpo de su expareja e indicarle que caminara delante de él hacia la cocina, según sostiene el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales.

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La Fiscalía recoge un duro relato de la agresión machista ocurrida el 4 de septiembre de 2024 en Villanueva del Pardillo (Madrid) por la que este hombre se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el próximo martes, acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa y de otro de lesiones en el ámbito familiar.

El ministerio público pide una condena de 15 años y 9 meses de cárcel para el acusado -que está en prisión preventiva desde que fue arrestado-, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante más de 16 años, ocho años de libertad vigilada, y el pago de 20.000 euros a su expareja por daños morales.

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La Fiscalía acusa al hombre de agredir reiteradamente a su pareja al llegar a su domicilio y percatarse de que ella había hecho las maletas tras haberle manifestado que quería separarse de él.

Según el escrito, la agredió en el sofá, "intentando incluso ahogarla con las manos". Se marchó del domicilio, pero regresó con un bidón de gasolina y tras seguir golpeándola, le roció gasolina por todo el cuerpo.

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Ella, aprovechando un descuido del procesado, logró escapar de la vivienda. Él la persiguió, pero la víctima consiguió llegar a la comisaría de la localidad.

El acusado, detenido ese mismo día, se deshizo del bidón de gasolina en un contenedor próximo a su domicilio, apunta el escrito.

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La víctima sufrió lesiones que precisaron de 20 días para su curación, añade la Fiscalía. EFE