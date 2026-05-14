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Iván Martín y Bryan Gil, novedades del Girona; Aramburu, Herrera y Sucic entran en la Real

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Girona, 14 may (EFE).- Iván Martín y Bryan Gil por el Girona y Jon Aramburu, Yangel Herrera y Luka Sucic por la Real Sociedad, son las novedades en los onces titulares de Míchel Sánchez y Pellegrino Matarazzo, respectivamente, para el partido de este jueves en Montilivi en LaLiga EA Sports.

El Girona, penúltimo tras enlazar tres derrotas y dos empates, jugará de inicio con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Francés, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Joel Roca.

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Iván Martín y Bryan Gil, de nuevo disponible tras cumplir sanción contra el Rayo en Vallecas (1-1), vuelven al once en detrimento de Fran Beltrán y Thomas Lemar, suplentes de inicio este jueves.

En el lado visitante, Aramburu, tras cumplir sanción, Herrera, ex del Girona, y Sucic serán titulares en el puesto de Aritz Elustondo y Carlos Soler, suplentes, y Orri Óskarsson, baja por acumulación de tarjetas.

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La Real, octava, buscará reencontrarse con la victoria después de seis jornadas con Álex Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Herrera, Gorrotxa; Take, Sucic, Barrene; y Oyarzabal. EFE

asm/xsf/apa

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