Herido grave un cortador durante una capea en los festejos de Laguna de Duero (Valladolid)

Valladolid, 14 may (EFE).- El cortador Julio Urpegui se encuentra en estado grave tras recibir una cornada en el recto durante una capea con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado en la plaza de toros de Laguna de Duero (Valladolid), según ha confirmado a EFE el alcalde del municipio, Avelino Álvarez.

La cogida tuvo lugar este miércoles, cuando el último toro de la ganadería de Enrique Domínguez embistió al cortador, natural de Campo de Cuéllar (Segovia) con una cornada en el recto con doble trayectoria, que, en palabras de Álvarez, no afectó a ningún órgano vital, pero sí produjo lesiones musculares y en el tejido graso.

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El regidor ha incidido en que los servicios médicos de la plaza actuaron "inmediatamente" y que trasladaron al herido al Hospital Río Hortega de la capital, a unos 10 kilómetros de distancia, con pronóstico grave, del que no ha trascendido más información.

Por su parte, la organización ecologista Fundación Franz Weber ha denunciado este jueves que había menores en las gradas cuando se produjo la cornada y ha criticado que la normativa de Castilla y León sobre la tauromaquia no impide que los niños acudan a este tipo de espectáculos.

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De hecho, la entidad han reprochado que el ayuntamiento lagunero ofreciera precios reducidos para los niños y adolescentes. EFE