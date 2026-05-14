Fonseca: “Felicidad por competir por momentos”

Madrid, 14 may (EFE).- El internacional uruguayo Nicolás Fonseca, futbolista del Real Oviedo, se mostró feliz por “competir por momentos” ante el Real Madrid a pesar de la derrota de este jueves en el estadio Santiago Bernabeu.
“Felicidad por competir por momentos. Si el Real Madrid no es el mejor equipo del mundo, es de los tres primeros”, dijo en Dazn.
PUBLICIDAD
Un Oviedo que ya confirmó su descenso a Segunda División, por lo que Fonseca abogó por intentar “terminar la temporada de la mejor manera” y “con dignidad”. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Pedro Sánchez: Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones
El jurado declara culpable al acusado de asesinar a su mujer en Vitoria en 2023
Gonzalo y Bellingham dan la victoria al Real Madrid ante el Oviedo (2-0)
Primera pitada para Mbappé en el Bernabéu como madridista
Mbappé, aún líder sin gol y entre pitos a falta de dos jornadas
MÁS NOTICIAS