Fonseca: “Felicidad por competir por momentos”

Madrid, 14 may (EFE).- El internacional uruguayo Nicolás Fonseca, futbolista del Real Oviedo, se mostró feliz por “competir por momentos” ante el Real Madrid a pesar de la derrota de este jueves en el estadio Santiago Bernabeu.

“Felicidad por competir por momentos. Si el Real Madrid no es el mejor equipo del mundo, es de los tres primeros”, dijo en Dazn.

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Un Oviedo que ya confirmó su descenso a Segunda División, por lo que Fonseca abogó por intentar “terminar la temporada de la mejor manera” y “con dignidad”. EFE