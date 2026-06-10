Sánchez se solidariza con los afectados por el incendio de Huelva, que sigue avanzando

Madrid, 10 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha solidarizado este miércoles con los afectados por el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva), a la vez que ha expresado su agradecimiento a los profesionales que trabajan para extinguirlo.

En un mensaje que ha publicado en la red social X, Sánchez traslada su preocupación por este incendio que ha quemado más de 3.600 hectáreas y cuya extinción se ha complicado por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente el fuerte viento.

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"El fuego sigue avanzando en Huelva y deja miles de hectáreas arrasadas por las llamas. Mi solidaridad con los vecinos y vecinas que han tenido que ser desalojados de sus viviendas. Y todo mi agradecimiento para los profesionales que se esfuerzan en luchar contra el incendio", ha escrito Sánchez.

La Junta de Andalucía elevó anoche a nivel 2 el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía por el fuego de Villanueva de los Castillejos (Huelva) y reclamó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias ante la gravedad de la situación. EFE

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