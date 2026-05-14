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Detenidas cuatro personas en Euskadi por estafar 400.000 euros invertidos en criptoactivos

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Vitoria, 14 may (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas en Euskadi en una operación en la que la Guardia Civil ha desarticulado una organización que se dedicaba a estafar y blanquear más de 400.000 euros invertidos en criptoactivos (monedas digitales) por víctimas a las que engañaban a través de las redes sociales.

La operación 'Fake-Stake' se inició con la denuncia interpuesta por una mujer que manifestaba que había invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptoactivos atraída por su alta rentabilidad. Al tratar de recuperar el dinero explicó que le resultó imposible.

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Según ha informado la Guardia Civil en una nota, gracias a un análisis técnico y financiero se pudieron detectar movimientos sospechosos vinculados a activos digitales y mediante el estudio de cuentas bancarias y carteras de criptomonedas (aplicaciones donde se almacenan estos activos) la investigación destapó un entramado criminal especializado.

Al parecer, este grupo utilizaba un método conocido como 'Pig Butchering', que consiste en ganarse la confianza de las víctimas durante semanas o meses, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, para convencerlas de invertir en plataformas de criptomonedas con promesas de alta rentabilidad.

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Este grupo empleaba contratos inteligentes, diseñados como programas informáticos que se ejecutan a través de un registro digital descentralizado de transacciones.

Estos contratos estaban manipulados para que, al interactuar con ellos, las víctimas concedieran permisos sin saberlo, permitiendo a los ahora detenidos vaciar sus fondos de forma automática y casi inmediata.

La organización criminal estaba basada en vínculos familiares y cada miembro desempeñaba un papel concreto. Contaba con una dirección técnica encargada de crear y controlar los sistemas digitales y las carteras finales y con una red logística responsable de gestionar cuentas y movimientos iniciales del dinero.

Además, estaban especializados en dificultar el rastreo del dinero mediante múltiples operaciones y tenían colaboradores que movían fondos a través de entidades financieras digitales.

Para dar apariencia legal al dinero obtenido la organización utilizaba una red de más de 140 cuentas bancarias, muchas de ellas aún activas, además de sociedades mercantiles sin actividad real para ocultar el origen ilícito del dinero.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo (Bizkaia), que ha decretado el ingreso en prisión para el cabecilla de la trama, quien contaba con antecedentes relacionados con actividades de inversión financiera y ya había sido objeto de otras actuaciones por hechos de similar naturaleza.

La Guardia Civil continúa trabajando en la investigación para determinar la posible existencia de más víctimas, ya que presuntamente hay perjudicados también en otras provincias. EFE

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EFE

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