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AIReF ve necesarias medidas fiscales por el 0,6 % de PIB para cumplir con Bruselas en 2027

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Madrid, 14 may (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España tendrá que adoptar medidas fiscales adicionales equivalentes al 0,6 % del PIB en 2027 y el 0,3 % del PIB en 2028 para cumplir con las reglas fiscales europeas.

El director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas, ha presentado este jueves el examen que ha realizado la institución sobre el informe de seguimiento del plan fiscal remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril.

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El análisis de la AIReF sitúa el aumento del gasto primario neto, la métrica principal que examinan las nuevas reglas fiscales europeas, en el 5,8 % este año, por encima del 4,7 % apuntado por el Gobierno, una diferencia que Fernández-Huertas relaciona tanto con el mayor gasto esperado como con el menor impacto previsto de las medidas excepcionales.

Este aumento del gasto excedería tanto el tope comprometido con Bruselas (3,5 %) como con los desvíos permitidos (tres décimas del PIB en un año o seis en el acumulado), pero el recurso a estos márgenes y la aplicación de la cláusula de escape en defensa permitirá mantenerse "justo en el límite" del cumplimiento.

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Sin embargo, para 2027 y 2028 se excederían todos los parámetros, incluso la cuenta de control acumulada y ampliada por la cláusula de escape -en un 1,2 % del PIB en 2027 y un 1,5 % del PIB en 2028-, lo que obligaría a adoptar medidas adicionales (de ingreso o gasto) que la AIReF cifra en 0,6 décimas del PIB en 2027 y 0,3 décimas del PIB en 2028 para cumplir con las normas.

La AIReF mantiene su previsión de déficit público para este año en el 2,6 % del PIB, debido al impacto de las medidas adoptadas tras las borrascas, que se moderará al 2,2 % del PIB en 2027 para repuntar al 2,4 % del PIB en 2030 debido al aumento del gasto en intereses, defensa y envejecimiento.

La desactivación de las rebajas fiscales para afrontar el conflicto en Oriente Medio el próximo 1 de junio, un mes antes de lo previsto, anunciada este jueves no está contemplada en estas previsiones, pero Fernández-Huertas ha señalado que supondría un impacto positivo en el déficit de unos 300 millones de euros.

Los gastos aumentarán hasta representar el 43,3 % del PIB en 2030 en un entorno en que también los ingresos evolucionarán al alza, con un "fuerte aumento" en 2027 gracias a la retirada de beneficios fiscales para afrontar la crisis en Oriente Medio.

La AIReF calcula que el nuevo impuesto complementario para garantizar una tributación mínima de las multinacionales aportará 1.000 millones de euros este año.

La deuda pública bajará al 99,9 % del PIB este año, para después continuar reduciéndose al 98,2 % del PIB en 2027, el 96,9 % del PIB en 2028 y el 95,9 % del PIB en 2029. EFE

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