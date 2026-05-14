AIReF ve necesarias medidas fiscales por el 0,6 % de PIB para cumplir con Bruselas en 2027

Madrid, 14 may (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que España tendrá que adoptar medidas fiscales adicionales equivalentes al 0,6 % del PIB en 2027 y el 0,3 % del PIB en 2028 para cumplir con las reglas fiscales europeas.

El director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, Ignacio Fernández-Huertas, ha presentado este jueves el examen que ha realizado la institución sobre el informe de seguimiento del plan fiscal remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril.

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El análisis de la AIReF sitúa el aumento del gasto primario neto, la métrica principal que examinan las nuevas reglas fiscales europeas, en el 5,8 % este año, por encima del 4,7 % apuntado por el Gobierno, una diferencia que Fernández-Huertas relaciona tanto con el mayor gasto esperado como con el menor impacto previsto de las medidas excepcionales.

Este aumento del gasto excedería tanto el tope comprometido con Bruselas (3,5 %) como con los desvíos permitidos (tres décimas del PIB en un año o seis en el acumulado), pero el recurso a estos márgenes y la aplicación de la cláusula de escape en defensa permitirá mantenerse "justo en el límite" del cumplimiento.

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Sin embargo, para 2027 y 2028 se excederían todos los parámetros, incluso la cuenta de control acumulada y ampliada por la cláusula de escape -en un 1,2 % del PIB en 2027 y un 1,5 % del PIB en 2028-, lo que obligaría a adoptar medidas adicionales (de ingreso o gasto) que la AIReF cifra en 0,6 décimas del PIB en 2027 y 0,3 décimas del PIB en 2028 para cumplir con las normas.

La AIReF mantiene su previsión de déficit público para este año en el 2,6 % del PIB, debido al impacto de las medidas adoptadas tras las borrascas, que se moderará al 2,2 % del PIB en 2027 para repuntar al 2,4 % del PIB en 2030 debido al aumento del gasto en intereses, defensa y envejecimiento.

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La desactivación de las rebajas fiscales para afrontar el conflicto en Oriente Medio el próximo 1 de junio, un mes antes de lo previsto, anunciada este jueves no está contemplada en estas previsiones, pero Fernández-Huertas ha señalado que supondría un impacto positivo en el déficit de unos 300 millones de euros.

Los gastos aumentarán hasta representar el 43,3 % del PIB en 2030 en un entorno en que también los ingresos evolucionarán al alza, con un "fuerte aumento" en 2027 gracias a la retirada de beneficios fiscales para afrontar la crisis en Oriente Medio.

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La AIReF calcula que el nuevo impuesto complementario para garantizar una tributación mínima de las multinacionales aportará 1.000 millones de euros este año.

La deuda pública bajará al 99,9 % del PIB este año, para después continuar reduciéndose al 98,2 % del PIB en 2027, el 96,9 % del PIB en 2028 y el 95,9 % del PIB en 2029. EFE

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