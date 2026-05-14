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101-79. El Asisa Joventut, con un gran Ricky, no da ninguna opción al MoraBanc Andorra

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Badalona (Barcelona), 14 may (EFE).- El Asisa Joventut, con un gran Ricky Rubio (23 puntos y 7 asistencias), no dio ninguna opción al MoraBanc Andorra, al que venció por 101-79, en un duelo dominado de principio a fin por los verdinegros.

Además del base de El Masnou, también destacaron el escolta Cameron Hunt y el ala-pívot Jabari Parker, con 14 y 13 puntos respectivamente.

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El partido comenzó con un Asisa Joventut más entonado en ataque, especialmente gracias a la dirección de juego de Ricky Rubio, que fue un mal de cabeza para la defensa visitante (15-9, min. 5).

En los andorranos, tanto Artem Pustovyi como Yves Pons se cargaron el equipo bajo sus espaldas, y rápidamente igualaron el marcador (17-16, min. 8).

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La reacción de los del Principado fue a más y un mate en la última jugada de Kostas Kostadinov puso el 21-23 al final del primer periodo.

Los badaloneses volvieron a su mejor versión con el inicio del segundo cuarto y unos buenos minutos de Yannick Kraag abrieron la primera brecha del partido favorable para los locales (37-28, min. 14).

El MoraBanc Andorra, lejos de reaccionar, vio como el Asisa Joventut se fue hasta el +20 tras otro triple de Rubio, que hasta ese momento llevaba un 3/3 desde dicha distancia (49-29, min. 18).

Y cuando parecía que los de Dani Miret podían poner tierra de por medio en el Olímpic, los andorranos reaccionaron con un parcial de 2-11 para llegar al tiempo de descanso con un 51-40 que les permitía mantenerse dentro de partido.

En la reanudación, los verdinegros mantuvieron su ventaja gracias a la irrupción en pista de Ludde Hakanson, que empezó a meter los tiros desde la línea de tres (62-48, min. 24).

Desde entonces, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, aunque otra buena jugada de Kostadinov en los visitantes les permitió ponerse a tan sólo diez puntos de desventaja (69-59, min. 28).

En el tramo final de tercer cuarto ninguno de los dos equipos logró culminar un parcial relevante y finalmente se llegó con el resultado de 75-65 a los últimos diez minutos de encuentro.

Ya en el último cuarto, Rubio puso el modo apisonadora en su casa y en un abrir y cerrar de ojos la Penya volvió a tomar una ventaja importante en el luminoso (81-67, min. 32).

Los locales, lejos de relajarse, fueron a por más y una buena acción en la pintura de Jabari Parker sentenció definitivamente el partido a falta de dos minutos para el final (95-75, min. 38).

Al final, el Asisa Joventut venció por 101-79 al MoraBanc Andorra para sumar la victoria número 18 de la temporada en la Liga Endesa y acercarse cada vez más al 'play-off'.

-- Ficha técnica:

101 - Asisa Joventut (21+30+24+26): Rubio (23), Hunt (14), Kraag (11), Parker (13), Ruzic (10) -cinco inicial-; Drell (7), Hakanson (10), Vives (-), Torres (2), Allen (-), Birgander (8) y Hanga (3).

.79 - MoraBanc Andorra (23+17+25+14): Evans (11), Best (2), Okoye (6), Pons (9), Pustovyi (14) -cinco inicial-; Luz (5), Rice (9), Ortega (2), Kostadinov (8), McKoy (2), Kuric (11) y Guerrero (-).

Árbitros: Antonio Conde, Jorge Martínez e Iyán González. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 4.081 espectadores. EFE

jvs/apa

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EFE

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